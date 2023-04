Tunisie, invitée d’honneur au salon Expoliva 2023 en Espagne

La Tunisie sera l’invitée d’honneur de la 21e édition du salon international d’huile d’olive Expoliva 2023 qui se déroulera du 10 au 13 mai à Jaen, en Espagne, a annoncé samedi 15 avril, l’Agence de promotion des investissements agricoles (Apia).

Expoliva est considérée comme l’une des plus grandes foires mondiales dédiées à la promotion du secteur oléicole et des différentes industries liées à l’olivier.

La participation tunisienne à ce salon sera une «occasion privilégiée de réseautage et de rencontres entre les hommes d’affaires tunisiens et leurs homologues étrangers à la recherche de nouvelles opportunités de partenariat et d’investissement».

L’objectif est de «favoriser la montée en gamme des produits tunisiens dans les chaînes de valeur mondiales», a expliqué l’Apia.

La Tunisie a réussi à consolider sa position sur plusieurs marchés, notamment dans le domaine de l’huile d’olive conditionnée.

En effet, l’huile d’olive conditionnée tunisienne s’est distinguée, en remportant 10 nouvelles médailles dont 6 en or au Joop International Olive Oil Competition qui s’est tenu le 11 avril 2023 au Japon, et 9 médailles au New York International Olive Oil Competition (NYIOOC 2023), fin mars 2023.

L’huile d’olive tunisienne avait remporté un nombre record de distinctions internationales au cours des deux dernières années, en remportant 300 médailles en 2022 et 214 en 2021, intégrant ainsi pour la première fois le top 10 mondial, selon le ministère de l’Industrie.

La Tunisie participera au Summer Fancy Food Show 2023, à New York en juin prochain, suite au succès de la participation tunisienne à l’édition 2021 du même salon.

D’après Tap.