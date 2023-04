Prysmian Group, success story de la collaboration entre l’Italie et la Tunisie

L’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Fabrizio Saggio, a visité l’usine de Prysmian S.p.A., la société italienne spécialisée dans la production de câbles pour des applications dans les secteurs de l’énergie et des télécommunications et de la fibre optique.

L’entreprise, fondée à l’origine en 1879 sous le nom de Pirelli Cavi e Sistemi, est présente dans 50 pays, avec 108 usines de production, 25 centres de recherche et développement et 29 000 employés. Elle possède trois usines en Tunisie, dont la plus importante est basée à Menzel Bouzelfa (Nabeul).

L’ambassade d’Italie à Tunis a écrit, le 17 avril 2023, sur Twitter que la formation et les initiatives futures dans le pays ont été discutées lors de la visite de l’ambassadeur. «Une autre success story de la collaboration entre l’Italie et la Tunisie», a déclaré l’ambassadeur.