Comar Assurances fête avec les romanciers, les éditeurs et les passionnés du livre avec la 27e édition des prix littéraires Comar d’Or, décernés aux romans tunisiens d’expressions arabe et française.

Trois prix seront décernés par chacun des deux jurys aux romans tunisiens en arabe et en français parus entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2023 : Prix Découverte, Prix spécial du jury et Comar d’Or.

Nous présentons ci-dessous la liste des romans tunisiens en langue française en lice pour cette 27e édition, dont le palmarès sera proclamé le samedi 6 mai 2023, lors d’une soirée festive au Théâtre municipal de Tunis.

Ne me laisse pas seul avec toi, de Kaïs Fekih

Tant que bat le cœur, Anouar Attia

La nuit du doute, de Béchir Garbouj

Ayham, Périple d’un réfugié, de Oualid Hamdi

Lake Santiago, de Selim Torgeman

La rivière d’Ispahan, Turkia Labidi Ben Yahia

La plus vieille chaise du café du hasard, de Hanen Allouch

Le puits sans fond, de Youssef Chahed

Constantin l’Africain, de Béchir Ben Aïssa

Elles n’avaient pas le temps, Feryel Saïmanouli

Un beau rêve, Rafik Darragi

Au nom du père, de Abdellatif Mrabet

Je jalouse la brise du sud sur ton visage, de Meryem Sellami

Le sacre des imbéciles, Fadhila Laouani

Siqal, l’antre de l’ogresse, de Mohamed Harmel

La vie d’après, de Salah El Gharbi

La Promesse, de Amine Mankai

Clair de lune sur Fochville, de Issam Marzouki

L’Horloger de Kandahar, de Ahmed Kedidi

Bab B’har, La Porte de France, de Hamda Cherif Zine El Abidine

La persane de Pugwash, de Safieddine Bouali

Le bouclier d’Hannon, de M’Hamed Dellagi

L’Enfant de la mer, de Mhamed Hachani

Le Fantôme de Kobbet El-Houa, de Mohamed Harmel