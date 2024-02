Candidature ouverte pour la 28e édition des Prix littéraires Comar d’Or

La Compagnie méditerranéenne d’assurances et de réassurances (Comar Assurances) rappelle, dans un communiqué publié jeudi 25 février 2024, que les candidatures pour la 28e édition des Prix littéraires Comar d’Or pour 2023-2024 sont ouvertes. (Illustration: lauréats des Prix littéraires Comar 2022-2023).

Ces prix annuels qui, depuis leur lancement, ont beaucoup contribué à la dynamisation de la production littéraire et de l’activité éditoriale en Tunisie, sont décernés aux romans tunisiens en langues arabe et française, «remarquables par la qualité de leur écriture, l’originalité de leur thème et leur dimension créatrice», comme précisé par le règlement intérieur du prix, qui peut être consulté sur le site web de l’entreprise.

Chaque année, trois prix sont décernés aux trois meilleurs romans dans chacune des deux langues du prix (soit six prix au total) par un jury de spécialistes : romanciers, critiques littéraires et enseignants universitaires. Il s’agit de :

deux prix Comar d’Or, dotés chacun d’un montant de 10 000 dinars, décernés aux deux meilleurs romans dans l’une et l’autre langue;

deux Prix spéciaux du jury dotés d’un montant de 5000 dinars chacun décernés à deux romans qui présentent une originalité remarquable;

deux prix Découverte dotés d’un montant de 2 500 dinars chacun décernés souvent à des premiers romans de leurs auteurs ou à des romans où le jury décerne de réelles promesses d’accomplissement futur.

Il va sans dire que les romans primés doivent être irréprochables sur le plan de la qualité littéraire intrinsèque et de la rigueur éditoriale.

Les romans concernés par cette 28e édition sont ceux édités entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024, et les romans dont les auteurs veulent candidater doivent faire parvenir 7 exemplaires de leurs romans au siège de Comar Assurances (Département Marketing), au plus tard le 31 mars 2024.

La cérémonie officielle de remise des prix aura lieu le samedi 4 mai 2024, en présence des 10 membres composant les deux jurys, des dirigeants des Assurances Comar et de leurs invités, ainsi que des représentants des institutions culturelles, des éditeurs et des médias.

I. B.