Bientôt, un bureau tunisien de représentation commerciale au Sénégal

Pour renforcer le réseau du Centre de promotion des exportations (Cepex) en Afrique sub-saharienne, un sixième bureau de représentation à Dakar, au Sénégal, va bientôt être ouvert.

Ce bureau a été au centre d’une réunion que le PDG du Cepex Mourad Ben Hassine et l’ambassadeur du Sénégal Ramatoulaye Ba Faye.

Il est de la plus haute importance de mettre en place ce bureau de représentation dans les meilleurs délais pour accompagner les efforts des cinq autres bureaux de représentation commerciale tunisienne à Abidjan (Côte d’Ivoire), Nairobi (Kenya), Douala (Cameroun), Abuja (Nigeria) et Kinshasa (RD Congo), a déclaré Ben Hassine. L’objectif est de stimuler la diplomatie économique dans la région et de faciliter l’accès des exportations tunisiennes à de nouveaux marchés.

L’entretien a également porté sur l’élaboration d’un plan d’action conjoint impliquant le Cepex et l’Agence sénégalaise pour la promotion des exportations dans le cadre de la mise à jour de la convention de partenariat signée en 2018, et qui prévoit l’échange d’expériences et le renforcement des liens commerciaux entre les deux pays.

Les deux responsables se sont également penchés sur les préparatifs du Forum des affaires tuniso-sénégalais prévu prochainement en Tunisie. Cet événement, ont-ils dit, permettra d’identifier les opportunités d’échange et d’élargir la coopération bilatérale.

Les exportations tunisiennes vers le Sénégal comprennent les huiles végétales, le carbonate de calcium, le gypse, les dattes et les médicaments. Les produits de la pêche congelés sont ses principales importations. Elles se sont élevées à 185,2 millions de dinars tunisiens (MDT) en 2022, en hausse de 22,34% par rapport à 2021.

Les importations tunisiennes du Sénégal se sont élevées à 40,6 MDT en 2022, en hausse de 314,4%.