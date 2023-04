Carthage Cement : revenus en hausse de 35% au 1er trimestre 2023

La société Carthage Cement a publié ses indicateurs d’activité au 31 mars 2023 qui font ressortir des revenus en croissance de 35% à 112,981 millions de dinars tunisiens (MDT). Elle confirme ainsi sa position de leader du secteur cimentier en Tunisie.

Le chiffre d’affaires local (ciment et clinker) de la société a augmenté de 30% à 83,6 MDT et les ventes à l’export (clinker et ciment) se sont accrues de 64% à 19,6 MDT.

Au terme du 1er trimestre 2023, le chiffre d’affaires des granulats affiche une hausse importante de 40% et atteint 5,808 MDT contre 4,148 MDT pour la même période de l’année précédente.

Le chiffre d’affaires de l’activité béton affiche, quant à elle, une progression de 19% pour s’établir à 3,984MDT contre 3,338 MDT pour la même période de l’année précédente.

Les investissements au 31 mars 2023 ont atteint 5,161 MDT et l’endettement global de la société à la même date a atteint 389,469 MDT soit une baisse de -5% par rapport au 31 mars 2022.