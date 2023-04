Unimed : chiffre d’affaires en hausse de 37% au 31 mars 2023

L’Unité de fabrication de médicaments (Unimed) a publié ses indicateurs d’activité au 31 mars 2023 qui font ressortir un chiffre d’affaires en croissance de 37% à 29,5 millions de dinars tunisiens (MDT).

Cette augmentation provient essentiellement de la hausse des ventes sur le marché hospitalier, des ventes à l’export (+4%), du chiffre d’affaires officinal (+18%).

La production en unités (ampoules, flacons, seringues, poches) s’est élevée à 51 millions d’unités courant le 1er trimestre 2023, soit une hausse de 34% par rapport à la même période de 2022.

Les investissements (incorporels et corporels) réalisés au cours du 1er trimestre 2023 s’élèvent à 4,9 MDT.

L’endettement à long terme au 31 mars 2023 s’établit à 29,3 MDT et à court à 18,4 MDT composées des échéances à moins d’un an sur les crédits bancaires pour 6,6 MDT et des crédits de gestion pour 11,6 MDT et 0,2 MDT sur les crédits de leasing.

L’effectif total de la société au 31 mars 2023 s’élève à 729 employés.