La BIAT tient son assemblée générale ordinaire le 28 avril 2023

La BIAT a tenu son assemblée générale ordinaire le 28 avril 2023 au sein de son siège social en présence de plus de 300 invités qui ont pu assister à un exposé détaillé des principales réalisations de la banque en 2022, une année qui s’est achevée avec succès.

Une gouvernance solide dans le respect des normes nationales et internationales

A l’ouverture de la séance, il a été rappelé que l’adoption par la banque d’une gouvernance en conformité avec les dispositions réglementaires et les bonnes pratiques internationales demeure la pierre angulaire de l’expansion de ses activités ainsi que de la diversité de ses engagements et de ses ambitions.

En effet, la BIAT a mis en place un dispositif de gouvernance solide qui repose sur un fonctionnement efficient des instances de gouvernance, une forte culture de risque et de contrôle interne ainsi qu’un processus de transparence basé sur une information fiable.

Alignée sur les meilleures pratiques, la gouvernance de la BIAT confère à la banque une gestion efficiente et lui assure un fonctionnement optimal pour la réalisation d’une croissance saine et sécurisée. Elle insuffle également des politiques solides en matière d’éthique et de bonne conduite, qui constituent le fondement de la performance durable de la banque.

La présentation du dispositif de gouvernance de la BIAT a été suivie par l’annonce de son nouveau Directeur Général, Moez Hadj Slimen, nommé par le Conseil d’Administration de la banque, le 15 mars 2023 et succédant à Mohamed Agrebi qui rejoindra ce Conseil d’Administration en tant qu’administrateur.

Réalisations chiffrées et faits marquants de l’année 2022

Il a été également souligné que malgré le contexte économique et social, la BIAT a continué d’apporter son soutien à l’économie, grâce à sa vision stratégique agile et à long terme, sa politique prudente de gestion des risques, la qualité des relations avec sa clientèle et l’engagement indéfectible de ses collaborateurs.

La BIAT a poursuivi ses efforts en matière d’accompagnement de plus de 900 000 clients grâce à une dynamique commerciale soutenue et une prise en charge par segment de clientèle avec un renforcement de la stratégie multicanal. Elle a joué pleinement son rôle de bailleur de fond à travers l’octroi de près de 45 000 nouveaux crédits.

La proximité avec la clientèle a été renforcée notamment à travers le digital et le Centre de Relations Clients qui a géré près de 300 000 appels téléphoniques et 18 000 demandes en ligne en 2022. Aussi, des rencontres commerciales et institutionnelles ont été organisées avec la clientèle notamment dans les régions de Sousse, Sfax, Gabes et Djerba.

Les performances financières ont été consolidées en 2022 avec un PNB de 1 267 millions de dinars et des encours de dépôts établis à 17 167 millions de dinars. De plus, les encours des crédits nets ont atteint 12 279 millions de dinars dont 1 122 millions de dinars de crédits aux particuliers et 1 125 millions de dinars en faveur de l’investissement des entreprises, octroyés en 2022. Quant au taux des créances douteuses et litigieuses, il a été maîtrisé par la banque au niveau de 5,5 %.

L’ensemble de ces réalisations a permis à la BIAT de remporter 4 prix d’excellence en 2022 :

Prix de Meilleure Stratégie de digitalisation en Afrique du Nord attribué par Capital Finance International : obtenue pour la 2ème année consécutive, cette distinction salue la transformation digitale opérée par la banque.

Prix de Meilleure Gouvernance Bancaire en Tunisie attribué par Capital Finance International : obtenu pour la 4ème année consécutive, ce prix confirme la solidité du système de gouvernance de la BIAT, un des piliers de son succès tout comme sa capacité d’adaptation et son personnel expérimenté.

Prix de Meilleure Banque Dépositaire en Tunisie attribué par Global Finance : décernée pour la 3ème année consécutive par le magazine Global Finance, cette distinction salue la performance continue de l’activité dépositaire de la BIAT.

Prix « Elu meilleur service client de l’année 2022 » en Tunisie : ce prix appuie le savoir-faire des équipes de la BIAT en matière d’excellence de prise en charge à tous les points de contact avec les clients : contacts humains, téléphoniques ou digitaux.

Une dynamique de transformation ancrée

Transformation digitale :

La BIAT a poursuivi en 2022 l’implémentation de sa transformation digitale amorcée en 2018 en vue de se positionner en tant que banque digitale de référence et de jouer un rôle de catalyseur dans la transformation digitale du pays. Après le lancement en 2021 de la première version de l’offre digitale MyBIAT dédiée aux clients particuliers, la BIAT a poursuivi le développement de la nouvelle offre dédiée aux entreprises. Comptant plus de 270 000 utilisateurs actifs, MyBIAT est une plateforme innovante, hautement sécurisée et adaptée au profil de chaque utilisateur qui offre une nouvelle expérience numérique conçue sur mesure pour l’ensemble de la clientèle de la BIAT. Elle a été conçue pour permettre aux clients de disposer, à tout moment, d’un canal de contact et de proximité avec la banque et d’un outil pour faciliter le suivi de leurs opérations bancaires et interagir à distance.

Développement des activités de marché :

De surcroit, la BIAT a opté pour une transformation au niveau de ses métiers en réorganisant les activités de banque de financement et d’investissement. Le lancement de la nouvelle salle des marchés, inaugurée en juin 2022, a permis de faire un bond en matière de qualité de service et d’élargir l’offre de produits et services financiers pour mieux accompagner ses clients. La nouvelle salle des marchés de la BIAT est organisée en lignes de métier : change, produits de taux, actions, gestion de la trésorerie dinars et devises de la banque, etc… Ces métiers sont dressés par les traders et les structureurs en charge de la gestion des positions et de la conception de solutions financières optimales adaptées aux besoins des clients.

Nouveau concept d’agences :

Par ailleurs, la BIAT a poursuivi l’implantation de son nouveau concept d’agences pour offrir à ses clients une nouvelle expérience aussi bien au niveau de la prise en charge relationnelle qu’au niveau des innovations et services digitaux.

La BIAT, banque engagée au service de la société tunisienne et de l’environnement

La banque a réaffirmé sa volonté de contribuer au développement durable en continuant d’adopter un comportement socialement responsable et respectueux de l’environnement.

Ainsi, la BIAT a poursuivi son soutien à l’éducation et à l’enseignement à l’échelle nationale ainsi qu’aux activités culturelles et associatives à travers sa participation en 2022 à plusieurs programmes et événements. Son appui au nouveau rendez-vous cinématographique, à savoir le Master International Film Festival qui s’est déroulé à Hammamet lui a permis de contribuer à l’enrichissement du produit culturel, source d’ouverture, d’inspiration et de développement et de récompenser l’originalité et l’indépendance de la création cinématographique. De plus, la BIAT a lancé à travers sa Fondation, la 3ème promotion de l’Executive Master en Management et Politique de la Culture, un programme destiné aux acteurs culturels et portant sur le management, la gestion et l’administration d’organismes culturels.

La BIAT a raffermi son engagement aux côtés de l’association « La Saison Bleue » qui œuvre pour la protection des océans et la promotion d’une économie bleue durable, notamment par des campagnes de sensibilisation. A travers sa Fondation, elle a entrepris une action de plantation de 500 arbres pour réhabiliter le jardin des plantes du parc Belvédère de Tunis et dans le but de favoriser la biodiversité et de contribuer au bien-être des habitants de Tunis, à la réduction de la température et à l’amélioration de la qualité de l’air dans ses environs.

La BIAT a également étendu son rôle environnemental au niveau régional en rejoignant en 2022 la coalition des chefs d’entreprises africains – Africa Business Leaders Coalition pour la signature du Climate Statement. Par le biais de cette action, la BIAT a renforcé son engagement en faveur d’une économie durable et contre le changement climatique.

La BIAT a su consolider ses acquis de banque solide, performante et visionnaire. Grace à ses programmes de développement ambitieux et innovants mis en œuvre par ses équipes d’experts, la banque poursuit sa dynamique de croissance durable sur l’ensemble de ses métiers.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn

