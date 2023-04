Les prix des matières premières vont chuter de 21% en 2023

Les prix mondiaux des produits de base devraient baisser cette année au rythme le plus rapide depuis le début de la pandémie de Covid-19, assombrissant les perspectives de croissance de près des deux tiers des économies en développement qui dépendent des exportations de produits de base, selon le rapport de la Banque mondiale sur les dernières perspectives des marchés des produits de base.

La baisse des prix, cependant, ne devrait apporter que peu de soulagement aux près de 350 millions de personnes à travers le monde qui sont confrontées à l’insécurité alimentaire. Les prix des denrées alimentaires devraient chuter de 8% en 2023, mais ils se situeront au deuxième niveau le plus élevé depuis 1975.

De plus, en février de cette année, l’inflation annuelle des prix alimentaires était de 20% à l’échelle mondiale, le niveau le plus élevé des deux dernières décennies.

«La flambée des prix des denrées alimentaires et de l’énergie après l’invasion de l’Ukraine par la Russie a eu lieu en grande partie en raison du ralentissement de la croissance économique, d’un hiver modéré et des réaffectations dans le commerce des matières premières», a déclaré Indermit Gill, économiste en chef et vice-président principal pour l’économie du développement à la BM. «Mais cela n’est guère rassurant pour les consommateurs de nombreux pays. En termes réels, les prix des denrées alimentaires resteront à l’un des niveaux les plus élevés des cinq dernières décennies. Les gouvernements devraient éviter les restrictions commerciales et protéger leurs citoyens les plus pauvres en utilisant des programmes ciblés de soutien du revenu plutôt que le contrôle des prix», a-t-il ajouté.

Les prix de l’énergie baissent de 26%

Globalement, les prix des matières premières devraient chuter de 21% en 2023 par rapport à l’année dernière. Les prix de l’énergie devraient baisser de 26% cette année. Le prix du pétrole brut Brent en dollars américains devrait atteindre en moyenne 84 dollars le baril cette année, soit une baisse de 16% par rapport à la moyenne de 2022. Les prix du gaz naturel en Europe et aux États-Unis devraient diminuer de moitié entre 2022 et 2023, tandis que les prix du charbon devraient baisser de 42% en 2023.

Les prix des engrais devraient également chuter de 37% en 2023, ce qui marquerait la plus forte baisse annuelle depuis 1976. Cependant, les prix des engrais sont toujours proches de leur récent sommet observé pour la dernière fois lors de la crise alimentaire de 2008-2009.

Ayhan Kose, économiste en chef adjoint de la BM et directeur du groupe Prospects, a déclaré : «La baisse des prix des matières premières au cours de l’année écoulée a contribué à réduire l’inflation globale. Cependant, les banquiers centraux doivent rester vigilants car un large éventail de facteurs, notamment une offre de pétrole plus faible que prévu, une reprise plus intensive en matières premières en Chine, une intensification des tensions géopolitiques ou des conditions météorologiques défavorables, pourraient faire grimper les prix et raviver les pressions inflationnistes.» Malgré les fortes baisses attendues cette année, les prix de tous les principaux groupes de produits de base resteront bien au-dessus de leurs niveaux moyens de 2015-2019. Les prix européens du gaz naturel oscilleront à près de trois fois la moyenne en 2015-2019. Les prix de l’énergie et du charbon resteront également supérieurs à la moyenne d’avant la pandémie.