Rencontre à Syracuse sur la coopération agricole Tunisie – Italie

Du 11 au 13 mai 2023, des acteurs clés des filières agricoles et agroalimentaires se réuniront pour la deuxième conférence euro-méditerranéenne, organisée par le Groupe d’action locale Eloro, chef de file du projet Cluster Servagri, programme IEV de coopération transfrontalière Italie Tunisie 2014/2020, qui aura lieu dans la ville sicilienne Palazzolo Acreide, province de Syracuse, en Italie.

Par Asma Mami Maazoun *

L’objectif de la conférence est de rassembler des producteurs, des transformateurs, des scientifiques, des experts et des professionnels des filières agricoles et agroalimentaires pour discuter des dernières tendances, des innovations et des défis liés à ces filières en constante évolution dans la région euro-méditerranéenne, y compris en Tunisie. Les participants partageront leurs connaissances et leurs expériences à travers une série de présentations, d’ateliers et de démonstrations pratiques.

L’oléiculture face au changement climatique

La conférence débutera par une cérémonie d’ouverture suivie d’une session de dissémination à laquelle participeront aussi des enseignants-chercheurs de l’Institut national agronomique de Tunisie (Inat). Ces intervenants aborderont des sujets tels que la résilience de la production oléicole face aux changements climatiques, la modernisation de l’oléiculture et l’apport de la recherche appliquée. Ils souligneront l’importance de la coopération internationale dans le développement des filières oléicoles transfrontalières.

Au programme de la conférence, une session plénière portera sur l’influence du changement climatique sur les productions arboricoles, en particulier l’oléiculture. Les participants échangeront sur les différentes problématiques rencontrées par les producteurs arboricoles en raison du changement climatique et discuteront des moyens possibles pour adapter les pratiques arboricoles aux conditions climatiques en mutation. Ils évoqueront également les dernières innovations technologiques qui pourraient être mises en place pour lutter contre les effets de la crise climatique et partageront des expériences sur les initiatives menées dans différents pays pour lutter contre le changement climatique. Les échanges permettront d’identifier des solutions possibles et des meilleures pratiques pour les producteurs arboricoles de la zone cible transfrontalière, ainsi que de la région euro-méditerranéenne.

«La conférence euro-méditerranéenne est une plateforme essentielle pour les acteurs des filières agricoles et agroalimentaires pour se réunir et pour échanger leurs connaissances et leurs expériences», a déclaré Sergio Campanella, directeur du GAL Eloro et coordinateur général du projet Cluster Servagri. «Nous sommes ravis d’accueillir cette conférence au Laboratoire du village transfrontalier de la connaissance de Palazzolo Acreide et nous espérons que les discussions et les collaborations qui seront engagées contribueront à renforcer les filières agricoles et agroalimentaires, à partager des connaissances et à explorer de nouvelles idées pour l’avenir de ces filières dans la zone euro-méditerranéenne», a-t-il ajouté.

Les enjeux environnementaux de l’arboriculture

La conférence internationale sera ouverte aux professionnels de l’industrie, aux scientifiques, aux journalistes spécialisés, ainsi qu’à toute personne intéressée par la production, la transformation et la commercialisation des produits agroalimentaires identitaires, salubres et traçables.

Cet événement sera l’occasion pour les participants de discuter de l’avenir de l’arboriculture et de la production agroalimentaire, ainsi que de promouvoir la collaboration et la coopération entre les acteurs clés du secteur. De plus, elle mettra en avant l’importance de la production et de la commercialisation durables, en soulignant les enjeux environnementaux et économiques.

La conférence offrira une plateforme d’échange pour les experts du domaine, ainsi qu’un lieu de présentation des dernières innovations et des meilleures pratiques, parmi lesquelles revêt une grande importance l’accent qui sera mis sur le rôle des parlements ruraux nationaux comme espaces de discussion et outils de médiation entre les besoins concrets des opérateurs du monde rural et les institutions chargées de décider des politiques sectorielles.

Ce sera également une opportunité de renforcer la coopération bilatérale entre l’Italie et la Tunisie et la coopération multilatérale dans les domaines agricole et agroalimentaire, en offrant des opportunités pour les opérateurs de collaborer et de renforcer leur compétitivité sur le marché international.

En somme, cette conférence constituera un événement clé pour tous ceux qui cherchent à se tenir informés des dernières tendances et des enjeux importants de l’arboriculture et de la production agroalimentaire.

Pour plus de détails sur la deuxième conférence euro-méditerranéenne Cluster Servagri, veuillez cliquer sur ce lien.

* Dr ingénieur en industries agroalimentaires.