Tunisie : Pour une meilleure prise en charge et inclusion des enfants autistes

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des personnes âgées s’est exprimé ce mercredi 10 mai 2023, sur la situation des enfants autistes et la nécessité d’œuvrer à une meilleure intégration et une meilleure prise en charge les concernant, à travers le programme mené par le département.

A l’occasion de l’ouverture des activités du Forum National Pour une meilleure prise en charge et Inclusion des enfants atteints du spectre autistique organisé par l’Union nationale des femmes tunisiennes et le Centre IFEDA pour les Associations, la ministre de la Famille a rappelé que 315 enfants bénéficient actuellement du programme du ministère permettant notamment leur intégration dans les jardins d’enfants publics et privés, en soulignant que son département vise à permettre à 1000 enfants de bénéficier de ce programme d’ici 2024.

La ministre a ajouté que le ministère œuvre à renforcer davantage l’implication des jardins d’enfants privés dans ce programme, assurant une prise en charge les frais de leur éducation préscolaire dans les institutions légales et inclusives de la petite enfance, entre autres frais, notamment de l’orthophoniste ou de l’ergothérapeute, selon les besoins de l’enfant, et d’une manière mensuelle.

La même source a également rappelé qu’au cours du mois d’avril dernier, son département a lancé en coopération avec l’Association Tunisienne de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, un guide premier de son genre à l’échelle nationale qui permettra d’assurer l’égalité des chances et l’égalité entre les enfants tunisiens dans l’enseignement préscolaire conformément aux dispositions de la Constitution tunisienne : Ce guide scientifique et d’orientation pour les éducateurs sera suivi d’un deuxième guide pour les parents des enfants atteints du spectre autistique.