Prix Comar d’or : Rencontre avec les lauréats de la 27e édition

Les Assurances Comar ont organisé ce soir, mardi 16 mai, une rencontre avec les lauréats de la 27e édition du concours littéraire Comar d’or, l’occasion de connaître de plus près les auteurs des meilleurs romans tunisiens de l’année.

Comme chaque année, les Assurances Comar célèbrent la littérature tunisienne à travers le célèbre Prix Comar d’or attribué aux meilleurs romans tunisiens de l’année écrits en langue française et en lange arabe.

C’est à l’Hôtel Le Majestic à Tunis que les six lauréats, les membres du jury, ainsi que des représentants des médias se sont réunis ce soir pour revenir sur les six romans primés lors de la 27e cérémonie du Comar ayant eu lieu le samedi 6 mai au Théâtre municipal de Tunis.

Les deux jurys présidés par le journaliste et écrivain Ridha Kéfi (langue française) et l’universitaire et écrivain Mohamed Kadhi (langue arabe) ont indiqué que la plupart des romans qui étaient en lice pour le Comar d’or méritaient d’être primés. Le niveau était particulièrement élevé cette année, témoignant du talent de nos jeunes écrivains tunisiens.

Le palmarès des romans en langue française :

Le Comar d’or : « Siqal, l’antre de l’ogresse » de Mouha Harmel (Demeter éditions);

Prix spécial du jury : « Le sacre des imbéciles » de Fadhila Laouani (éditions Lumières méditerranée);

Prix découverte : « Je jalouse la brise du sud sur ton visage » de Meryem Sellami (Cérès éditions).

Le palmarès des romans en langue arabe :

Le Comar d’or : « Jbal jloud » de Taoufik Aloui (éditions Medali);

Prix spécial du jury : « Alyawm jomaa wa ghadan Khamis » de Sofien Rjeb (Arcadia éditions);

prix découverte : « Zaman al hadhayan » de Rafika Bhouri (éditions Medali).

F.B