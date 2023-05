La CDC Tunisie au palmarès des Trophées African Banker 2023

La Caisse des dépôts et consignations (CDC-Tunisie) a reçu le trophée de Banque de l’année pour les PME en Afrique lors de la cérémonie de remise des Trophées du magazine African Banker.

La cérémonie de gala des Trophées African Banker, l’événement le plus prestigieux du calendrier bancaire africain, s’est déroulée hier soir, mercredi 24 mai 2023, à l’hôtel Rixos à Sharm El Sheikh, en Égypte, en marge des Réunions annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD). La cérémonie a réuni plus de 300 banquiers, régulateurs et décideurs du continent.

Maintenant dans sa 17e édition, les Trophées African Banker célèbrent les réalisations des dirigeants et des institutions qui ont contribué de manière significative à la croissance et au développement du secteur financier africain au cours de l’année écoulée.

«La cérémonie de remise des Trophées de cette année est un témoignage non seulement de la vitalité et de la dynamique de l’industrie bancaire africaine, mais aussi de sa diversité croissante», a déclaré Omar Ben Yedder, président du Jury et éditeur du groupe IC Publications qui publie le magazine African Banker. «L’industrie des services financiers continue de faire preuve d’excellence, d’innovation et d’impact sur les marchés africains. Les technologies financières, la finance climatique, les paiements transfrontaliers sont l’œuvre des leaders que nous honorons aujourd’hui», a-t-il ajouté.

La cérémonie est organisée sous le haut patronage de la BAS. Les réunions de la BAD de cette année ont mis l’accent sur la mobilisation des financements du secteur privé en faveur de la croissance verte.

Les Trophées African Banker 2023 sont sponsorisés par le Fonds africain de garantie, la Banque du commerce et du développement (TDB) et la CRDB de Tanzanie.

Liste complète des gagnants :

Banquier de l’année : Esther Kariuki, co-operative Bank of Kenya;

Banque de l’année : Afreximbank;

Icône du banquier africain : Miguel Azevedo, Citi;

Carrière exemplaire : Hisham Ezz Al-Arab, Commercial International Bank;

Gouverneur de banque centrale de l’année : Harvesh Seegolam, Bank of Mauritius;

Ministre des finances de l’année : Enoch Godongwana, Afrique du Sud;

Banque durable de l’année : Nedbank, Afrique du Sud;

IFD de l’année : Afreximbank;

Fintech de l’année : MFS Africa;

Banque de l’année pour les PME : Caisse des dépôts et consignations (CDC), Tunisie :

Opération de l’année – Dette : Facilité de prêt syndiqué multi-tranches et multi-devises d’un montant de 400 millions de dollars américains et de 4 milliards de rands pour la société Harmony Gold – Absa et Nedbank;

Opération de l’année – Actions : Investissement en actions de 298 millions de dollars américains dans Infinity Energy et acquisition de Lekela Power – Africa Finance Corporation;

Opération de l’année – Agriculture : Facilité de financement de 78 millions de dollars américains pour la transaction de financement structuré de matières premières pétrolières du Sud – Absa;

Opération de l’année – Infrastructure : Facilité de financement de la dette de 900 millions de dollars américains pour le projet Scatec Solar PV avec stockage d’énergie par batterie – Standard Bank;

Banque régionale de l’année – Nord : Bank of Africa;

Banque régionale de l’année – Sud : Zambia National Commercial Bank (Zanaco);

Banque régionale de l’année – Est : CRDB Bank.

Banque régionale de l’année – Centre : Trust Merchant Bank;

Banque régionale de l’année – Ouest : Vista Bank;

Banque de l’année de l’Afawa : Letshego, Nigeria.

African Banker est un magazine trimestriel dédié à la banque et à la finance en Afrique. Il répond à la demande croissante d’informations sur le monde bancaire et financier africain, un secteur en pleine consolidation qui façonne rapidement l’économie du continent.

Le magazine est publié par IC Publications, qui édite également African Business et New African.

Communiqué.