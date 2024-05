Média : Afif Ben Yedder reçoit le prix AMLS pour sa carrière

Le fondateur, éditeur et rédacteur en chef d’IC Publications, le Tunisien Afif Ben Yedder, a reçu un prix pour l’ensemble de sa carrière, lors du Sommet panafricain des leaders des médias (8-10 mai 2024, à Nairobi, Kenya), annonce le groupe IC Publications dans un communiqué publié à Londres, le 9 mai 2024.

Afif Ben Yedder, lauréat du prix AllAfrica Media Leaders Summit (AMLS) de cette année pour l’ensemble de sa carrière, est un géant pionnier dans le monde de l’édition panafricaine. Au début des années 1960, avec son ami et collègue Béchir Ben Yahmed, décédé en 2022, il a pris la décision, alors extraordinaire, de créer des périodiques panafricains à une époque où l’aube de l’indépendance se levait à peine pour la plupart des pays africains.

«Nous devons nous efforcer d’obtenir le meilleur et ne pas être freinés par la tyrannie des faibles attentes. L’Afrique est riche et pleine de ressources et nous devons lutter contre les forces internes et externes qui entravent le progrès», dit-il

L’ensemble des publications qui ont vu le jour ont innové dans le monde de l’édition et, au fil des décennies, ont servi de modèle à une multitude d’autres titres et médias centrés sur l’Afrique.

«Nous voulions produire des publications internationales de très grande qualité en français et en anglais, en choisissant l’exemple des meilleurs magazines au monde, pour raconter l’histoire de l’Afrique du point de vue de l’Afrique», se souvient-il.

En 1974, Afif Ben Yedder s’est lancé sur le marché anglophone en créant IC Publications, un groupe de presse international basé à Londres et à Paris. Ses titres phares, New African, African Business et plus tard African Banker, ont placé la barre très haut en matière de qualité journalistique. «Nous avons eu la chance de pouvoir compter sur un grand nombre de journalistes et de rédacteurs en chef exceptionnels», relate-t-il.

La profondeur et l’ampleur de l’analyse politique, économique et sociale des magazines, l’éventail des activités couvertes et les entretiens exclusifs avec les personnalités qui façonnent la nouvelle Afrique ont fait de ces publications des incontournables, non seulement en Afrique, mais aussi dans les cercles décisionnels mondiaux et dans le monde universitaire.

C’est Omar Ben Yedder, qui dirige le groupe aux côtés de son père, qui reçut le prix en son nom et prononça, à l’occasion, un discours de remerciement.

Afif Ben Yedder est né et a grandi à Tunis, la capitale de la Tunisie. Il a fréquenté ce qui était reconnu comme la meilleure école du pays, le Collège Sadiki, où un environnement bilingue (arabe et français) s’est développé.

Dans l’intérêt de l’Afrique

Après avoir obtenu son baccalauréat, il s’est rendu à Paris pour étudier à HEC, la célèbre école de commerce française. Plus tard, en 1969, il a complété ses ambitions académiques en participant au Program for Management Development de la Harvard Business School.

Alors qu’il étudiait à HEC Paris, il était déjà engagé dans le panafricanisme et, après avoir obtenu son diplôme en 1963, il a ouvert les bureaux parisiens du magazine pionnier Jeune Afrique, fondé par Béchir Ben Yahmed. Il en est le directeur général jusqu’en 1971, date à laquelle il s’installe à Londres pour lancer Africa magazine, une publication sœur de Jeune Afrique en anglais.

Au fil des décennies, le groupe a diversifié ses activités. Il dispose d’un département événementiel et d’un service de relations avec les médias. Il conseille également les institutions africaines et internationales sur les questions de communication stratégique en Afrique. IC Events organise des conférences, des ateliers et des cérémonies panafricaines, dont les prestigieux Trophées African Banker.

Le contenu éditorial et l’orientation du groupe ont toujours été axés sur l’évolution du continent dans tous les domaines, en recherchant activement et en défendant le meilleur tout en ne ménageant pas ses efforts lorsqu’une critique constructive s’impose.

«Nous nous efforçons également de fournir aux Africains une plateforme leur permettant d’exprimer leurs opinions et d’élaborer un programme africain. Nous avons également entrepris d’amplifier la voix d’un continent souvent marginalisé, ainsi que de mettre en valeur et de célébrer la diversité et les cultures vibrantes du continent africain», explique-t-il.

Afif Ben Yedder a toujours donné à ses équipes toute latitude pour s’exprimer et faire preuve de créativité. Cependant, on reconnaît aussi en lui sa rigueur, insistant sur le respect des délais et de la précision, ainsi que sur la responsabilité financière. «Mes principes directeurs sont l’authenticité, l’intégrité et le fait de placer les intérêts de l’Afrique au centre de tout notre travail», dit-il.

Combattre les stéréotypes

Anver Versi, qui travaille pour le groupe depuis le début des années 1980 et qui a occupé la charge de rédacteur en chef de chacun des titres, à un moment ou à un autre, et qui est actuellement rédacteur en chef d’African Banker, résume le rôle d’Afif Ben Yedder en tant qu’éditeur : «Afif a pris son rôle d’éditeur très au sérieux. Il ne s’agissait jamais pour lui d’un projet de vanité. Il a toujours insisté sur le fait que nous étions une entreprise et que le lecteur passait avant tout. Sans lecteurs, pas d’annonceurs, pas de publication. Nous devions offrir un bon rapport qualité-prix. Les lecteurs devaient apprécier le contenu et être informés. L’écriture et la conception devaient être de première classe, à chaque fois. Il était toujours la personne la plus active du bureau et vous obteniez une réponse et une décision immédiates, quelle que soit l’heure à laquelle vous l’appeliez pour lui faire part de votre problème.»

Afif Ben Yedder a également été salué pour son sens des affaires exceptionnel dans un domaine considéré comme l’un des plus difficiles et des plus complexes. «Mon conseil aux entreprises de médias africaines est de se concentrer sur la durabilité. Au cours de ma vie, j’ai vu de nombreuses marques de médias se lancer et échouer à cause d’un manque d’intérêt pour la durabilité. C’est un message important à faire passer aux futurs propriétaires de médias», explique-t-il

Parce qu’il a grandi dans l’Afrique de l’après-indépendance et qu’il est conscient des défis et du potentiel du continent, les idéaux panafricains de Kwame Nkrumah et Habib Bourguiba ont profondément influencé la vision du monde d’Afif Ben Yedder et continuent de l’animer, aujourd’hui encore. Il a toujours été un fervent défenseur du génie africain et s’est battu contre les stéréotypes négatifs de l’Afrique qui subsiste malheureusement dans certains milieux.

Un jour, alors qu’un célèbre auteur africain se moquait des dirigeants africains et suscitait des rires, il s’est levé et a prononcé un discours passionné sur le fait que, face à des défis similaires, peu de dirigeants mondiaux auraient été en mesure de s’attaquer aux problèmes du continent comme l’ont fait bon nombre de nos dirigeants. Il a été ovationné.

Au cours de sa carrière, Afif Ben Yedder a rencontré pratiquement tous les dirigeants politiques et économiques africains, ainsi que les grands artistes du continent. Il a toujours eu l’heureux don de se faire des amis instantanés parmi eux. Il l’a reconnu un jour en expliquant que c’était facile car «ils m’intéressent toujours beaucoup et c’est toujours un plaisir de rencontrer quelqu’un qui travaille pour l’amélioration du continent».

L’Afrique que nous voulons

Grâce à ses publications, il a profondément influencé le cours intellectuel du continent et a eu un impact positif sur de nombreuses vies sur le continent et au-delà. Son succès en tant qu’éditeur, après avoir traversé des périodes extrêmement difficiles avec un courage et une détermination incroyables, est en soi un exemple qui montre que si le rêve est suffisamment fort, il se réalisera.

Les revers ne l’ont jamais découragé. Ses mots d’ordre sont la persistance, la résilience et l’audace, et ce sont des traits de caractère qu’il s’efforce d’inculquer à ceux qui l’entourent et à la communauté africaine. «Nous devons nous efforcer d’obtenir le meilleur et ne pas être freinés par la tyrannie des faibles attentes. L’Afrique est riche et pleine de ressources et nous devons lutter contre les forces internes et externes qui entravent le progrès», considère-t-il.

Après avoir parcouru le monde, lorsqu’il repense à sa carrière, l’aspect le plus gratifiant du travail en Afrique est sans doute de voir et de vivre l’humanité et la beauté intérieure incomparables de notre merveilleux continent.

L’année dernière, il a célébré 60 années d’aventure, de tempête et parfois d’exaltation dans le monde des affaires. Il a menacé de prendre sa retraite il y a plus de dix ans, mais l’encre des imprimeurs qui coule dans ses veines et le sentiment qu’il reste encore beaucoup à faire ne lui ont pas vraiment permis de s’éloigner des deux amours de sa vie : la presse et l’Afrique.

Le rêve d’Afif Ben Yedder a toujours été celui d’une Afrique renaissante, vivant en paix avec elle-même et avec les autres et éliminant peu à peu tous les défis hérités pour émerger comme une force majeure pour le bien dans notre monde troublé. Il n’a jamais dévié de ce rêve et, année après année, il doit se réjouir du fait que le continent se rapproche de plus en plus de l’«Afrique que nous voulons».

L’avenir appartient à l’Afrique

Nous reproduisons ci-dessous le discours d’acceptation d’Afif Ben Yedder qu’il avait fait parvenir par vidéo.

Bonjour à tous,

Lorsque j’ai appris que le AllAfrica Media Leaders Summit avait décidé de me décerner un prix pour l’ensemble de ma carrière, j’ai été à la fois surpris, ravi et honoré.

C’est généralement nous, les éditeurs, qui remettons d’habitude les prix à des personnalités brillantes et célèbres.

Malgré le mythe des magnats des médias tout-puissants la plupart d’entre nous travaillent souvent de manière ingrate dans les coulisses, veillant à ce que les délais soient respectés, à ce que les équipes soient satisfaites et à ce que les factures soient payées.

Notre rôle est de rechercher, d’employer et d’entretenir les talents créatifs africains – les écrivains, les analystes, les critiques, les concepteurs, les artistes, les dessinateurs – et de les réunir avec les rédacteurs en chef, les secrétaires de rédaction, les correcteurs et les imprimeurs afin que le meilleur de la pensée africaine parvienne aussi loin que possible dans tous les coins de notre continent bien-aimé.

Certains d’entre vous se souviennent peut-être de l’époque coloniale où la liberté et le développement n’existaient pas pour les Africains.

La plupart de nos réflexions ont été faites pour nous par les maîtres coloniaux. Notre histoire a été racontée par des écrivains coloniaux. Notre monde a été décrit par des penseurs coloniaux.

Tout progrès humain est le résultat de l’exploitation d’idées nouvelles. Nos idées n’ont pratiquement jamais reçu l’oxygène de la vie par le biais d’une publication destinée aux masses.

Avec les indépendances des années soixante, le temps était venu de changer le statu quo et de donner une voix panafricaine à notre continent.

Il était indispensable de reprendre notre propre récit et de raconter nos propres histoires avec nos propres mots.

C’est ce que j’ai essayé de faire toute ma vie avec l’aide de deux générations d’excellents professionnels, non seulement les meilleurs journalistes, mais aussi les meilleurs dans tous les départements de la presse : publicité, marketing, ventes, production ou comptabilité…. Et c’est toujours un travail en cours avec la merveilleuse floraison de talents journalistiques et professionnels africains et les rivières d’idées et de concepts qui ont coulé depuis.

La lutte pour savoir qui doit raconter l’histoire de l’Afrique se poursuit, et je crois que nous sommes en train de gagner.

Des organisations telles qu’AllAfrica, dirigée par mon jeune frère Mahtar – dont la société a organisé ce merveilleux événement – remportent victoire sur victoire.

Mon propre groupe, IC Publications, aujourd’hui entre les mains expertes de mon fils Omar, s’oriente vers de nouveaux horizons à la lumière des énormes progrès technologiques qui bouleversent le monde des médias.

Les nouvelles technologies nous ont fourni des outils encore plus puissants pour générer et traiter des idées et des concepts. Les jeunes générations, à qui nous passons maintenant le relais, ont encore beaucoup de choses à nous apprendre.

Alors que je termine ce discours, je suis frappé par la coïncidence que mon pays d’origine, la Tunisie, était connu sous le nom d’Africa dans l’Antiquité et a donné son nom au continent.

Il n’est donc pas étonnant que j’aime l’Afrique, que je sois fier d’être Africain et de toutes les réalisations de ce grand continent au cours des 60 dernières années.

Je suis convaincu que l’avenir appartient à l’Afrique.

Il y a seulement 40 ans, la Chine et l’Orient étaient considérés comme des pays pauvres ayant désespérément besoin d’aide ; aujourd’hui, ils sont le moteur de l’économie mondiale.

En comparaison, l’Afrique dispose de beaucoup plus de ressources humaines et naturelles et l’élan de l’histoire est de notre côté – alors oui, ce siècle nous appartient.

Certains disent qu’il y a beaucoup de différentes Afriques. Je ne suis pas du tout d’accord. Il n’y a qu’une seule Afrique et nous sommes tous des Africains, quelles que soient nos races, nos langues, nos religions ou nos nationalités. Partout où je vais en Afrique, je suis heureux et chez moi.

N’oubliez pas que notre espèce humaine est née en Afrique avant de se répandre sur toute la planète. Au fond, tout le monde a donc une origine africaine.

En acceptant ce prix, je remercie tous les membres d’IC Publications, anciens et actuels, qui ont contribué à l’édification de notre groupe de presse. Ce prix leur revient à tous

Un dernier mot de gratitude va à l’amour de ma vie, Emena, qui m’accompagne depuis plus de 60 ans.

Que Dieu vous bénisse tous et merci.

Discours d’acceptation sur Youtube.