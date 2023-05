Colloque à Tunis sur les enjeux de l’information financière pour les entreprises  

«La qualité de l’information financière : enjeux pour les entreprises, une nécessité pour les investisseurs» : tel est le thème d’un colloque international qui sur se tiendra à Tunis le 31 mai 2023.

L’événement, organisé par le Conseil du marché financier (CMF), à l’occasion de la tenue de la 21e réunion annuelle de l’Institut francophone de la régulation financière (Ifrefi) du 31 mai au 2 juin, réunira de nombreux experts tunisiens et internationaux, ainsi que ainsi que le président de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV).

Plusieurs sujets seront abordés : «Cotation : obligations et opportunités»; «L’importance des normes internationales d’information financière (IFRS) pour le développement des entreprises» et «Les enjeux de l’information et de la performance extra-financières».

La rencontre est organisée à Tunis en «reconnaissance des progrès réalisés par la place financière tunisienne ces dernières années en matière de qualité de la régulation, notamment dans le renforcement du cadre légal et prudentiel conforme aux meilleures pratiques internationales en vigueur, ce qui permettra d’accroître la transparence des transactions et garantir les droits des investisseurs locaux et étrangers», indique le CMF.

Le CMF, qui régule et supervise le marché tunisien des capitaux, préside actuellement l’Ifrefi, une organisation internationale qui joue un rôle de premier plan dans le renforcement de la coopération entre les régulateurs des marchés financiers dans le monde francophone.

D’après Tap.