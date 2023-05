Palmarès de la 3e édition des Journées d’Art contemporain de Carthage

Le rideau est tombé hier soir, mardi 30 mai, sur la 3e édition des Journées d’Art contemporain de Carthage (JACC 2023). La cérémonie de clôture était l’occasion de revenir sur les moments forts de cette édition et d’annoncer le palmarès.

Les Journées d’Art contemporain de Carthage ont marqué leur grand retour cette année, comblant un vide que cette interruption avait laissé dans le paysage artistique tunisien, et donnant de nouveau aux artistes l’opportunité d’exposer leurs œuvres au grand jour et de se réunir autour d’une série de conférences et de débats.

Le palmarès de la 3e édition :

Raouf Gara (1er prix pour son œuvre « Ramcha »)

Mohamed Bouaziz (2ème rix pour son œuvre « Ardhouna »)

Ilhem Sebaï (3ème prix pour son œuvre « Bouzidi »).

F.B