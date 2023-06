Ursula von der Leyen : «Nous allons soutenir la Tunisie dans la gestion des frontières»

Nous travaillons avec la Tunisie sur un paquet global qui repose sur cinq piliers, dont le 1er est le développement économique, mais aussi l’investissement, le commerce, l’énergie renouvelable, la migration et la mobilité ou les «contacts interpersonnels» pour utiliser le lexique européen.

C’est ce qu’a déclaré le président de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors d’une conférence de presse tenue dimanche 11 juin 2023 avec le Premier ministre italien Giorgia Meloni et le Premier ministre néerlandais. Mark Rutte à la fin d’une rencontre avec le président Kaïs Saïed. «La Commission européenne envisage une assistance macrofinancière dès que l’accord nécessaire sera trouvé. Nous sommes prêts à mobiliser jusqu’à 900 millions d’euros à cette fin. Et dans l’immédiat, nous pourrions fournir 150 millions d’euros supplémentaires d’aide budgétaire», a-t-elle ajouté.

«Le deuxième pilier est l’investissement et le commerce. L’UE est le plus grand investisseur étranger et partenaire commercial de la Tunisie. Et nous proposons d’aller plus loin. Nous aimerions moderniser notre accord commercial actuel. Il y a beaucoup de potentiel pour créer des emplois et stimuler la croissance ici en Tunisie. Le secteur numérique est un axe important de nos investissements. Nous avons déjà une bonne base. Notre projet phare, le câble sous-marin Medusa, reliera les deux rives de la Méditerranée. Le câble Medusa apporte le haut débit dans la région – un véritable pont numérique qui, d’ici 2025, reliera 11 pays du pourtour méditerranéen. En collaboration avec la Banque européenne d’investissement, nous investissons 150 millions d’euros dans ce projet», a encore expliqué la responsable européenne.

«Le plus grand domaine d’investissement que nous voyons est l’énergie. C’est notre troisième pilier. L’énergie est un domaine gagnant-gagnant. La Tunisie cherche à exploiter son énorme potentiel des énergies renouvelables qui électrifient toute notre économie. Ainsi, nous devons investir dans nos infrastructures pour que la Tunisie puisse exporter de l’énergie propre vers l’Europe. Une étape importante de ce voyage est l’interconnexion Elmed, un câble électrique sous-marin reliant la Tunisie à l’Italie. L’Union européenne investit plus de 300 millions d’euros dans l’interconnexion Elmed. C’est une excellente nouvelle pour la Tunisie et l’Europe. A l’automne, nous proposons d’organiser ensemble un forum d’investissement pour amener davantage d’investissements privés dans le secteur des énergies renouvelables en Tunisie, y compris l’hydrogène. Pour mettre tout cela dans une feuille de route commune, nous travaillons sur un protocole d’accord sur les énergies renouvelables avec la Tunisie», a précisé von der Leyen.

«Le quatrième pilier est la migration. Nous avons, tous deux, intérêt à briser le modèle commercial cynique du passeur. C’est horrible de voir comment ils risquent délibérément des vies humaines pour le profit. Nous travaillerons ensemble sur un partenariat opérationnel de lutte contre la contrebande. Et nous allons soutenir la Tunisie dans la gestion des frontières. Cette année, l’UE fournira 100 millions d’euros à la Tunisie pour la gestion des frontières, mais aussi pour la recherche et le sauvetage, la lutte contre la contrebande et le retour», a ajouté la présidente de la Commission européenne, l’objectif est de soutenir une politique migratoire holistique ancrée dans le respect des droits de l’homme, a-t-elle justifié.

Et d’enchaîner : «Le cinquième et très important pilier concerne les contacts interpersonnels. La Tunisie a une population jeune et dynamique. Et nous devons tout faire pour rassembler les gens. Nous allons créer une fenêtre Tunisie dans le programme Erasmus+ d’une valeur de 10 millions d’euros pour soutenir échange d’étudiants. Et nous établirons des «partenariats de talents» pour donner aux jeunes tunisiens la possibilité d’étudier, de travailler ou de se former dans l’UE. Ils développeront de nouvelles compétences utiles à la modernisation de l’économie tunisienne. Il y a beaucoup de travail devant nous. J’ai demandé au commissaire Várhelyi de faire avancer ce travail».

«Et enfin, nous rétablirons le Conseil d’association. La haute représentante est prête à organiser la prochaine réunion avant la fin de l’année. Team Europe, la Commission et les États membres se réjouissent de travailler sur notre partenariat avec la Tunisie», a-t-elle conclu.

Source : Tap.