L’Université Européenne-Américaine de Tunis lance les programmes de l’Université de Westminster-London

L’American & British Hub du Groupe Université Européenne de Tunis s’associe à l’University of Westminster London, prestigieuse université d’Etat anglaise, pour développer de nouveaux programmes internationaux anglo-saxons et diplômants entre Tunis et Londres.

Ainsi, outre les programmes qu’offre l’Université Européenne de Tunis, avec ses partenaires en Europe, aux Etats-Unis, au Canada et à travers le monde, des programmes de l’Université de Westminster London seront proposés dès la rentrée prochaine en Bachelor, MBA et Masters dans les domaines du management, business administration, finance, marketing, communication et data management.

Les inscriptions sont ouvertes selon une sélection et les candidats peuvent postuler au campus de l’Université Européenne, sise au lac 3 et accéder à une université britannique de renommée mondiale.

A cette occasion, Abderraouf Tebourbi, président du Groupe Université Européenne de Tunis et Professor Malcolm Kirkup, vice-chancelier de l’Université de Westminster, ont conclu un contrat de partenariat pour développer des programmes et des cursus de la prestigieuse université londonienne entre la Tunisie et le Royaume-Uni. Un véritable levier de développement académique et un hub d’excellence, pour Le Maghreb, la Méditerranée et l’Afrique.

Fondée en 1838 sous le nom de la Royal Polytecnic Institution, elle devient l’Université de Westminster en 1992. Parmi les plus anciennes universités au Royaume-Uni, avec plus de 180 ans d’histoire, elle est située entre le Palais Royal de Buckingham et le British Museum de Londres.

L’Université de Westminster a formé depuis sa création, des chefs d’Etats, des politiciens, des «success stories» à travers le monde, la noblesse britannique, jusqu’aux hauts cadres des prestigieux établissements tels que la BBC, Barclays, Harrods, NHS, Arsenal, de la City de Londres ou encore la Chambre des Lords.

Les anciens de Westminster comprennent aussi un lauréat du prix Nobel de médecine, l’inventeur de la cordite, des olympiens, des scientifiques et des cinéastes, lauréats des oscars.

Westminster University London a récemment été nommée parmi les universités les plus internationales au monde et atteint un statut de leader mondial et d’excellence internationale pour la plupart de ses travaux.

Le Groupe Université Européenne de Tunis développe plus de 80 partenariats internationaux en collaboration avec des universités de renommée et des grandes écoles à travers les quatre continents. Première université à vocation internationale en Tunisie, le groupe a inauguré récemment le premier campus intelligent et nouvelle génération en Tunisie situé au lac 3 comprenant des espaces modernes, high-tech et interactifs. Le Groupe Université Européenne de Tunis est une université privée composée de la Faculté Privée des Sciences Politiques et Economiques de Tunis qui comprend US & Europe de Com Business School Tunis et Sciences Po Tunis ainsi que Vatel Tunis Business School, Hotel & Tourism Management.

Communiqué.