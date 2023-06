Le Festival international du Film amateur de Kélibia annonce la date de sa prochaine édition

Comme chaque été, la ville de Kélibia accueille le Festival international du Film amateur (FIFAK). Le comité directeur vient d’annoncer la date et les grandes lignes de la prochaine édition.

La 36e édition du FIFAK aura lieu du 19 au 26 août 2023. La soirée d’ouverture aura lieu au Théâtre plein air Ezzine Essafi. Plus de 300 jeunes cinéastes participeront à cette édition et plus de 1500 festivaliers y seront attendus.

Comme chaque année, la programmation comprendra une compétition officielle ouvertes aux amateurs et aux étudiants en cinéma, des projections pour les enfants, des ateliers, des masterclass, des débats et des compétitions de photographie et d’écriture scénaristique.

Un appel à candidature vient d’être lancé pour participer à cette édition.

