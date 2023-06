Tunisie : A propos de l’agression de Chaima Issa par une détenue

Khadija Issa a annoncé, dans la soirée de ce vendredi 16 juin 2023, que sa sœur Chaima Issa a été agressée en prison par une détenue, présentée comme «une salafiste», et a appelé les autorités et les organisations de défense des droits de l’Homme à ouvrir une enquête à ce propos.

Intervenant sur Attessia TV, Khadija Issa a précisé avoir rendu visite à sa sœur, ce jour, et a remarqué des traces de griffures et des bleus au bras de Chaima Issa : «Elle a été agressée par cette détenue salafiste extrémiste.. Après la visite, mon père et moi sommes sortis choqués de cette histoire d’autant que cette même détenue a déjà verbalement agressé ma sœur en l’insultant et en tenant des propos que je ne peux répéter en public…»

Khadija Issa a également réclamé l’ouverture d’une enquête avec l’intervention des organisations de défense des droits de l’Homme, tout en appelant à la protection et à la libération de Chaima Issa, estimant que cette dernière est victime d’une injustice.

«La direction de la prison n’a pas apporté de réponses à nos interrogations et les explications apportées n’ont pas été convaincantes… De plus, on se demande comment une prisonnière politique comme ma sœur peut se trouver dans une même cellule qu’une salafiste !», a déploré la même source.

