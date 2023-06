Admises au baccalauréat, deux tunisiennes de 43 et de 53 ans honorées par la ministre de la Femme

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des personnes âgées Amel Belhaj Moussa, a reçu ce lundi 26 juin 2023, Donia Zarrouk et Houda Mohamed, les deux femmes les plus âgées ayant réussi l’épreuve du baccalauréat cette année.

Une cérémonie a été organisée pour honorer les deux tunisiennes les plus âgées des bachelières de la session principale du baccalauréat pour l’année 2023 et la ministre a félicité les deux femmes pour leur volonté et leur attachement aux valeurs de persévérance et d’excellence, estimant que leur réussite est une source d’inspiration pour d’autres tunisiennes.

Il s’agit de Donia Zarrouk (53 ans) mère de 4 enfants, dont 3 diplômés du supérieur, originaire du gouvernorat de l’Ariana qui a décroché son bac, 32 ans après avoir interrompu ses études et de Houda Mohamed (43 ans) qui a, quant à elle, abandonné les études il y a 23 ans au niveau du cycle secondaire avant de reprendre le chemin de l’école il y a 4 ans, pour finir par décrocher son bac dès la session principale.

Amel Belhaj Moussa estime que ni l’âge, ni l’échec des premières tentatives, ne sont un obstacle pour réussir et a échangé avec les deux femmes quant à leurs choix en matière d’orientation universitaire et de leur ambition de poursuivre des études à l’enseignement supérieur.

