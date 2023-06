Les efforts de la Tunisie pour éviter la faillite

La Tunisie est confrontée à une crise généralisée des finances publiques qui pourrait déstabiliser le pays avec des effets d’entraînement sur de la région de la Méditerranée centrale.

Par Angus McDowall

Les pays européens ont proposé une aide d’environ 1 milliard d’euros pour tenter d’amener la Tunisie à accepter un programme du Fonds monétaire international (FMI), mais l’offre, qui devait être finalisée avant la réunion du Conseil européen cette semaine, reste inachevée. Cet article explique pourquoi la Tunisie est en difficulté, les difficultés qu’elle a à obtenir un renflouement étranger et où les choses peuvent aller maintenant.

Pourquoi les finances de la Tunisie sont-elles en crise ?

L’économie a subi des chocs oups consécutifs depuis les perturbations de la révolution de 2011.

Des attaques meurtrières en 2015 ont affecté l’important secteur du tourisme et la pandémie de Covid de 2020 a entraîné une contraction de l’économie de 8,8 %. La sécheresse a impacté l’agriculture, aggravant le déficit commercial.

Au cours de la dernière décennie, des coalitions gouvernementales fragiles ont continué à éviter les décisions difficiles. Les analystes disent qu’ils n’ont pas réussi à s’attaquer à de puissants intérêts commerciaux qui entravent la concurrence. Et ils ont combattu le chômage par le suremploi dans les entreprises publiques, qui sont devenues non rentables.

En 2021, le FMI a déclaré que la masse salariale de l’État représentait environ 18% du produit intérieur brut (PIB), parmi les plus élevées au monde, tandis que les subventions représentaient 8% du PIB et que les dettes des entreprises publiques déficitaires représentaient 40% du PIB.

Le déficit budgétaire de la Tunisie l’année dernière était de 10% du PIB et sa dette a atteint 77% du PIB. Les besoins d’emprunt extérieurs pour cette année ont été estimés à plus de 5 milliards de dollars.

Quel est le danger maintenant?

Il y a déjà des signes de tension : les produits de base subventionnés et les médicaments ont périodiquement disparu des marchés, suggérant des problèmes de financement des importations. L’année dernière, le versement de certains salaires de l’État ont été retardés.

Combien de temps la Tunisie peut tenir est une question de conjecture.

L’essentiel de la dette publique est détenu par les banques tunisiennes, mais celles-ci n’ont peut-être que peu de marge de manœuvre pour prêter plus de dinars au gouvernement.

Imprimer de l’argent pour rembourser les banques locales ou respecter d’autres engagements porterait atteinte à la monnaie tunisienne, aggravant tous les autres problèmes.

Les marchés internationaux craignent que la Tunisie fasse défaut sur les prêts souverains. L’agence de notation de crédit Fitch a classé sa dette en territoire «junk», avec d’importants remboursements prévus plus tard cette année.

Pendant ce temps, les réserves de devises étrangères ont diminué d’un quart pour couvrir 91 jours d’importations contre 123 jours il y a un an.

Les seuls points positifs sont une reprise de l’industrie du tourisme apportant plus de devises fortes et des prix mondiaux de l’énergie plus bas que l’année dernière, réduisant la facture de carburant attendue.

Que se passe-t-il avec le projet de sauvetage du FMI ?

Le gouvernement tunisien a négocié un accord de prêt préliminaire de 1,9 milliard de dollars avec le FMI en octobre dernier, mais les pourparlers pour le finaliser sont au point mort depuis des mois.

L’accord était basé sur des engagements visant à mettre les finances de la Tunisie sur une base plus durable et à rassurer les donateurs sur le remboursement de leurs prêts, ainsi que sur des réformes destinées à faire croître l’économie.

Le gouvernement a proposé d’élargir l’assiette fiscale, de remplacer les subventions coûteuses au carburant et à la nourriture par une aide ciblée aux pauvres et de restructurer les entreprises publiques déficitaires.

Quel est le hic ?

Le président Saïed, qui a accaparé des pouvoirs presque incontrôlés après la fermeture du Parlement il y a deux ans, s’est prononcé contre les propositions de son gouvernement, les qualifiant de diktats du FMI.

La suppression des subventions serait incroyablement impopulaire et Saïed a déclaré qu’il craignait une répétition des émeutes meurtrières des années 1980 à cause de la hausse des prix du pain.

Le puissant syndicat UGTT, qui affirme avoir un million de membres et pouvoir paralyser l’économie par des grèves, rejette les réductions de subventions ou la privatisation des entreprises publiques.

Aucun accord avec le FMI n’est possible sans l’approbation de Saïed : les donateurs veulent qu’il l’approuve publiquement pour empêcher la Tunisie de prendre leur argent et de revenir ensuite sur les réformes convenues.

Des responsables gouvernementaux ont déclaré que la Tunisie tentait de négocier un accord révisé sans réduction des subventions – mais cela pourrait prendre beaucoup de temps et elle pourrait avoir du mal à convaincre de nouveau les donateurs.

La Tunisie peut-elle trouver l’argent ailleurs ?

Les donateurs occidentaux et du Golfe ont jusqu’à présent déclaré qu’une aide bilatérale importante dépendait de la finalisation par la Tunisie de l’accord avec le FMI.

Cependant, les États européens, en particulier l’Italie, craignent une vague de migration et d’autres effets, tels que de nouvelles menaces, si l’économie tunisienne s’effondre.

L’Union européenne (UE) a offert environ 1 milliard d’euros de soutien, mais cela semble être principalement lié à l’accord avec le FMI ou à d’autres réformes économiques non spécifiées.

Les voisins exportateurs de pétrole, l’Algérie et la Libye, pourraient avoir la capacité et la motivation d’intervenir. Mais il est loin d’être clair ce que l’un ou l’autre pourrait offrir.

Cela laisse la Tunisie dépendante de dons d’aide humanitaire beaucoup plus modestes pour aider à couvrir des importations spécifiques, des projets de développement ou d’autres problèmes urgents pour des sommes bien inférieures aux besoins budgétaires globaux.

Traduit de l’anglais

Source : Reuters.