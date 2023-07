Station d’épuration des eaux usées à l’ISA Chott Mariem  

Une station d’épuration des eaux usées expérimentale va être inaugurée à l’Institut supérieur agronomique de Chott Mariem (Sousse), vendredi 7 juillet 2023.

Par la même occasion, un colloque international sera organisé sur le thème : «Les micro-algues comme alternative durable pour le traitement des eaux usées vers des techniques d’épuration pérennes», samedi 8 juillet, à l’hôtel El Mouradi Palace, Hammam Sousse.

Des deux évènements sont organisés sous le haut patronage de Moneem Bel Ati, ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, l’Institut supérieur agronomique de Chott Mariem (Sousse) et l’Université de Liège (Belgique), avec l’appui de Wallonie-Bruxelles International. Ils s’inscrivent dans le cadre du projet «Traitement des eaux usées» du programme Eau & Environnement de la coopération bilatérale Tunisie/Wallonie-Bruxelles 2019 -23.

Ce projet académique et scientifique a pour objectif principal la promotion, via un pilote, d’une technique d’épuration utilisant le traitement par les algues adaptées aux petites communautés rurales.

La technique du Chenal algal à haut rendement a montré son efficacité dans des climats similaires à la Tunisie, permettant la gestion intégrale des effluents, offrant une alternative écologique, économiquement viable, tout en ayant des performances de traitement intéressantes avec une qualité d’eau qui peut atteindre les normes de réutilisation en agriculture.

Parallèlement, ce projet a étudié le potentiel de valorisation des sous-produits tels que la biomasse algale en alimentation animale.

Trois axes principaux ont été traités à savoir : l’optimisation des rendements épuratoire de la technique; l’étude des voies de récupération des algues et l’étude des pistes de valorisation des algues.

Les objectifs spécifiques de ce projet sont la valorisation de la connaissance et le savoir-faire scientifique, technique, de gouvernance et de participation en vue de répondre aux défis de l’environnement et du développement durable; l’appui à la gouvernance et à la valorisation des ressources naturelles et du secteur de l’eau.

Communiqué.