Wimbledon : Le match Ons Jabeur-Bianca Andreescu interrompu à cause de la pluie

Le match du 3e tour de Wimbledon opposant la tunisienne Ons Jabeur à Bianca Andreescu a été interrompu après plus d’une heure de jeu, ce samedi 8 juillet 2023, à cause de la pluie.

Les deux joueuses étaient à égalité avec un set partout et Bianca Andreescu menait au 3e set (3-2 ) lorsque le match a été suspendu, en attendant une météo un peu plus clémente, sachant que des toits sont en train d’être mis sur le court central et le court n°1 et que les rencontres vont pouvoir bientôt reprendre.

Y. N.