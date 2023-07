Météo : La canicule se poursuit en Tunisie

La vague de chaleur se poursuit en Tunisie, avec des températures qui dépasseront les moyennes saisonnières de 6 à 10 degrés, annonce l’Institut national de la météorologie, ce lundi 17 juillet 2023.

L’INL précise qu’une hausse des températures est prévue mardi et mercredi, variant entre 40 et 44°C, atteignant 48°C dans le Sud-ouest, avec coups de Sirocco.

La même source précise que les températures attendues mercredi à Tozeur et Kébili atteindront 48°C, et 47°C à Jendouba, Béja et Kairouan, soulignant qu’une baisse relative des températures est prévue à partir de jeudi, près des côtes-est et dans le Nord-ouest.

