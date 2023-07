Le film basé sur le manga de sport « Slam dunk » sera présenté en avant-première le 23 juillet en Tunisie.

« The first Slam dunk » est un film d’animation japonais basé sur le manga éponyme à succès et réalisé par Takehiko Inoue. Il s’agit de l’un des films japonais les plus rentables de tous les temps, ayant rapporté près de 300 millions de dollars.

Le film qui a remporté le prix de l’Académie japonaise de l’année 2023, raconte l’histoire de Ryota et de ses coéquipiers Hanamichi Sakuragi, Takenori Akagi, Hisashi Mitsui et Kaede Rukawa qui défient les champions de basket-ball inter-lycées de Sannoh.

F.B