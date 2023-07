Incendie à Tabarka : Fermeture provisoire du poste frontalier Oum Teboul-Melloula

La Direction générale de la protection civile a annoncé, ce mercredi 19 juillet 2023, la fermeture provisoire du poste frontalier Oum Teboul-Melloula en raison de l’extension de l’incendie de forêt de Melloula à Tabarka (Jendouba).

Cette décision a été prise par le Comité Régional de Prévention des Catastrophes par mesure de précaution, indique la même source en précisant qu’il a également été décidé de détourner le mouvement de transit vers le poste frontière de Boush de la délégation d’Ain Draham.

Les efforts des unités de la protection civile et des agents forestiers se poursuivent pour maîtriser l’incendie qui s’est déclaré hier, et ce, avec l’aide de l’armée, des unités sécuritaire, du croissant rouge et de volontaires, ajoute la protection civile en rappelant que les températures élevées, le dessèchement des arbres et des plantes, et la difficulté d’accès au terrain, rend encore plus difficile l’opération.

Y. N.