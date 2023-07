Le Musée Macam à la Cité de la Culture de Tunis accueille dès le jeudi 20 juillet l’exposition « Lettrisme artistique en Tunisie : éclosion et évolution » regroupant près de cent œuvres réalisées depuis les années 70.

La calligraphie et le lettrisme sont au coeur d’une nouvelle exposition inédite qui sera inaugurée ce jeudi à la salle des expositions temporaires du Musée d’Art contemporain et moderne (Macam) où seront réunis 88 œuvres d’une soixantaine d’artistes ayant été réalisées entre 1970 et 2020.

L’exposition met la lumière sur les expériences plastiques inédites et engagées dans l’art de la calligraphie des grandes figures des arts plastiques en Tunisie comme

Nja Mahdaoui, Sami Ben Ameur, Imed Jemaiel, Fabio Roccheggiani, Nejib Belkhodja, Hedi Turki …

F.B