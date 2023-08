Bientôt : Tunisia Global Forum des talents de la diaspora tunisienne

Six associations des talents de la diaspora tunisienne, actives dans plusieurs régions du monde, ont décidé de regrouper leurs forces pour organiser ensemble un rassemblement estival inédit pour interconnecter leurs réseaux de talents et mieux les connecter à la Tunisie.

L’Association des Tunisiens des grandes écoles (Atuge), Swiss Tunisian Network (STN), Tunisian American Young Professionals (Tayp), Tunisian Talents United (TTU), le Réseau tuniso-canadien des affaires (RTCA) et la Tunesische Akademiker Gesellschaft (TAG) ont conjointement organisé la première édition du Diaspora Summer Networking, jeudi 27 juillet 2023, au Golden Tulip Carthage Gammarth.

Cette première édition du Diaspora Summer Networking a attiré plus de 700 talents tunisiens dont plus de la moitié venant de France, Royaume-Uni, Suisse, Allemagne, États-Unis, Canada, Émirats Arabes Unis, Espagne, Irlande, Pays-Bas, la Belgique, Arabie Saoudite, Koweït, Bahreïn, Égypte…

Les 6 associations organisatrices ont annoncé la création d’une Alliance stratégique pour regrouper durablement leurs forces. A travers cette Alliance, elles souhaitent collaborer avec toutes les forces du changement en Tunisie pour promouvoir une nouvelle stratégie nationale ambitieuse à la hauteur du formidable potentiel de la diaspora et des immenses défis du pays.

Dans les prochains mois, l’Alliance organisera le Tunisia Global Forum, un événement international qui sera la version unifiée des forums et évènements organisés jusqu’ici séparément par les six associations dans leurs pays d’accueil respectifs.

Tunisia Global Forum sera un événement business mobilisant de nombreux partenaires institutionnels et entreprises, et se déroulant sur plusieurs journées à travers le monde. Il permettra de dynamiser les réseaux des talents tunisiens du monde, booster la visibilité business de la Tunisie à l’international et ouvrir de nouveaux horizons d’opportunités pour nos talents, nos entreprises et notre pays.

Communiqué.