Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Le temps sera marqué, cette nuit, par des vents forts annonce l’Institut national de la météorologie (INM), dans un bulletin météo publié ce samedi 5 août 2023.

Quant aux températures attendues cette nuit, elles varieront entre 20°c et 27°c au nord et au centre et entre 28°c et 32°c dans le sud du pays, ajoute la même source.

L’INM a également annoncé des vents forts à très forts en particulier près des côtes et a appelé à la vigilance quant aux activités maritimes, de la pêche et de navigation.

Y. N.