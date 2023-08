Tunisie : Belmabrouk appelle les syndicats à ne pas mettre la pression sur Hachani  

Le porte-parole du mouvement Harak du 25 juillet, Mahmoud Belmabrouk, appelle à laisser suffisamment de temps au nouveau Premier ministre Ahmed Hachani avant de commencer à évaluer ses réalisations, appelant également les syndicats à ne pas mettre la pression sur lui.

S’exprimant lors d’une conférence organisée par le mouvement à Tunis mardi 8 août 2023, Belmabrouk a appelé à une révision des lois relatives aux banques, notamment la loi sur les chèques sans provision, tout en demandant à mettre fin à l’indépendance de la Banque centrale de Tunisie (BCT) et à la placer sous la tutelle de l’Etat. L’indépendance administrative de la BCT pose un défi à l’investissement et à l’afflux de devises étrangères, a-t-il déclaré, laissant entendre que les contrôles exercés par l’institut d’émission sur les activités monétaires constituent un frein à l’économie, thèse pour le moins biscornue et dont la véracité mérite d’être prouvée par des études menées par des spécialistes.

Belmabrouk a évoqué le secteur de l’éducation en Tunisie, estimant que la crise se poursuivra jusqu’à la prochaine rentrée scolaire.

Sur le plan économique, le porte-parole du Harak du 25 juillet a appelé à l’ouverture de la Tunisie à de nouvelles puissances économiques, dont la Chine.

I. B. (avec Tap).