Tunisie : lancement de MammoLife, le service de mammographie mobile

Les Laboratoires Neapolis, en partenariat avec l’association Nourane et l’Office national de la famille et de la population (ONFP), annoncent le lancement de l’initiative de mammographie mobile, le MammoLife, en marge de l’International Conference on Contemporary Oncology.

L’action sera lancée lors d’un événement officiel qui se tiendra le 8 septembre 2023 à 18h00 à l’hôtel Laico Tunis. L’événement sera l’occasion de présenter le MammoLife au public et de détailler le planning de ses déplacements à travers le pays.

Cette action citoyenne vise à donner de l’espoir aux femmes tunisiennes qui n’ont pas accès aux moyens de dépistage précoce pour la lutte contre le cancer du sein.

Le MammoLife est un véhicule spécialement équipé d’un mammographe, d’un échographe et d’un box d’examen clinique. Il parcourra les quatre coins de la Tunisie selon un planning précis, avec pour objectif de réduire les distances et de rendre le dépistage du cancer du sein plus accessible à toutes les femmes, quel que soit leur lieu de résidence.

«Nous sommes convaincus que l’accès à des soins de santé de qualité est un droit fondamental pour toutes les femmes», a déclaré Dr. Mohamed Amine Boujbel, directeur général des Laboratoires Neapolis. Il ajoute : «Avec le MammoLife, nous espérons donner aux femmes tunisiennes les moyens de se faire dépister tôt et de lutter efficacement contre le cancer du sein.»

Les Laboratoires Neapolis, l’association Nourane et l’ONFP invitent tous les médias à couvrir cet événement important et à soutenir cette initiative qui a pour but de sauver des vies et de donner de l’espoir à toutes les femmes tunisiennes.

Communiqué.