Sortie tunisienne des ‘‘Filles d’Olfa’’ le 20 septembre

Le film de Kaouther Ben Hania ‘‘Les filles d’Olfa’’ (‘‘Four Daughters’’), présélectionné pour représenter la Tunisie à la course aux Oscars, sortira dans les salles tunisiennes le 20 septembre courant, a annoncé Hakka Distribution, son distributeur en Tunisie.

Selon le règlement des nominations aux Oscars pour l’année 2024, les films candidats doivent être sortis en salle dans leur pays d’origine entre le 1er décembre 2022 et le 31 octobre 2023. Une liste restreinte de 15 films sera annoncée le 21 décembre prochain et une liste de cinq films finalistes sera annoncée début janvier 2024.

Cinetelefilms prod est le producteur tunisien des ‘‘Filles d’Olfa’’ qui est une coproduction entre la Tunisie, la France, l’Allemagne et l’Arabie Saoudite.

La réalisatrice, dont les principaux films sont des coproductions internationales associant plusieurs partenaires dans la coproduction et la distribution, présente cette année son 5e long métrage, un docu-fiction de 110 minutes dont elle est la scénariste, la monteuse et la réalisatrice.

Dans une musique de film d’Amine Bouhafa, ‘‘Les filles d’Olfa’’ réunit un casting composé de Olfa Hamrouni, Eya Chikhaoui, Tayssir Chikhaoui, Hend Sabri, Nour Karoui, Ichraq Matar et Majd Mastoura.

Le film relate la vie d’Olfa, Tunisienne et mère de 4 filles, oscille entre ombre et lumière. Un jour, ses deux filles aînées disparaissent. Pour combler leur absence, la réalisatrice Kaouther Ben Hania convoque des actrices professionnelles et met en place un dispositif de cinéma hors du commun afin de lever le voile sur l’histoire d’Olfa et ses filles. Un voyage intime fait d’espoir, de rébellion, de violence, de transmission et de sororité qui va questionner le fondement même de nos sociétés.

Après sa première mondiale à la 76e édition du festival de Cannes organisée du 16 au 27 mai 2023 où il a été présenté en compétition officielle, ‘‘Les filles d’Olfa’’ est sorti dans les salles françaises début juillet dernier.

A Cannes, ce film a remporté 4 prix parallèles : le Prix de la 8e Semaine du Cinéma Positif, la mention spéciale du jury du 27e Prix François-Chalais et le prix documentaire L’Oeil d’Or et le Prix de la Citoyenneté. Il est également lauréat du prix du meilleur film international ARRI Award au 40e FilmFest München organisé du 23 juin au 1er juillet qui est le plus important en Allemagne après la Berlinale.

Ce docu-fiction est actuellement présenté en première nord-américaine à la 48e édition du Festival international du film de Toronto (TIFF) qui se déroule du 7 au 17 septembre 2023 à Toronto (Canada).

La réalisatrice des ‘‘Filles d’Olfa’’ figurait dans le jury de la section Orizzonti du 80e Festival international du film de Venise organisé par la Biennale de Venise a eu lieu du 30 août au 9 septembre 2023, au Lido de Venise (Italie).

Ben Hania était aussi parmi les lauréates de Women in cinema Awards, des récompenses attribuées en marge de la Mostra de Venise, en hommage au talent des femmes dans l’industrie cinématographique et du monde des arts.