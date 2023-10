Les Marocains du Wydad Casablanca changent d’hôtel à Tunis

La première demi-finale retour de la Ligue africaine de football entre l’Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca, prévue mercredi 1er novembre 2023, a démarré dès aujourd’hui, lundi 30 octobre, avec l’arrivée de l’équipe marocaine à Tunis. (Photo: l’unique but des Wydadis au match aller hier à Casablanca).

Dans le cadre de la guerre des nerfs à laquelle se livrent les responsables des deux équipes avant le match, les Marocains ont surpris leurs hôtes en annonçant, avant leur arrivée à Tunis, le changement de l’hôtel où devraient loger leurs joueurs au prétexte que celui initialement prévu par les organisateurs était très proche du Parc B où s’entraînent habituellement les joueurs de l’Espérance de Tunis.

Selon Mosaïque FM, qui a publié cette information, les Marocains ont préféré loger dans un hôtel situé dans la Zone Urbaine Nord, à la lisière de la capitale, non loin de l’aéroport de Tunis-Carthage et sur l’autoroute qui mène au stade de Radès.

Il convient de rappeler que les frais de transport et de séjour des équipes en lice dans cette nouvelle compétition sont totalement pris en charge par le comité organisateur au sein de la Confédération africaine de football (CAF), le but étant de garantir les meilleures conditions de sécurité et de confort aux équipes hôtes.

Les autres équipes engagées dans les demi-finales sont les Egyptiens d’Al-Ahly du Caire et les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, qui joueront le même jour dans la capitale égyptienne.

I. B.