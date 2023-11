Blockchain Mare Nostrum pour une pêche durable en Sicile et à Bizerte

Le projet italiano-tunisien Blockchain Mare Nostrum vise à développer et mettre en œuvre un business model et une plateforme technologique pour la gestion de la traçabilité de la supply chain dans une démarche de soutien à la pêche durable et à l’économie circulaire (rationalisation de la pêche, valorisation des invendus…)

Cofinancé par l’Union européenne et réunissant des partenaires italiens de Sicile (Cosvap, So.Gest et Comune di Mazara del Vallo ) et tunisiens (Groupement interprofessionnel des produits de la pêche, Gipp, SQLI Services et Cermed), ce projet d’envergure piloté par le Gipp (ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche) vise à apporter une contribution à la structuration, au renforcement et à la croissance des réseaux d’entrepreneurs dans la pêche artisanale, contribuant à la gestion durable de la pêche, augmentant la qualité et la compétitivité de l’offre et transférant le savoir-faire tant en économie circulaire qu’en technologie.

Les retombées pour les acteurs de la pêche artisanale tiennent en une augmentation de leur compétitivité et le renforcement de leur croissance.

Dans le cadre de ce projet, la société tunisienne SQLI Services, en partenariat avec des partenaires et sur la base d’une expression recueillie de besoins, a mis en place une plateforme technologique Blockchain pour la traçabilité des produits de la pêche. Cette plateforme innovante est en phase de test et de validation auprès de pêcheurs de Bizerte. Une solution Blockchain a aussi été testée en Sicile.

Dans le cadre de ce projet, une plateforme technologique Place de marché-MarketPlace (Web, Mobile) est également en phase de test. Cette place de marché d’e-commerce va permettre aux pêcheurs de commercialiser leurs produits, y compris à l’export.

Avec une simple application mobile ou tablette, un pêcheur pourrait, alors qu’il est en mer, communiquer sur sa pêche et d’ores et déjà formuler des offres et engager des négociations avec des acheteurs.

Cette place de marché permettra aux grossistes, commerçants, restaurateurs… de gagner en visibilité sur les pêches en cours. Elle permettra aux pêcheurs italiens et tunisiens de faciliter la commercialisation de leurs pêches et d’augmenter leurs revenus en minimisant les intermédiaires.

Vu l’intérêt suscité par le projet dans son volet digitalisation du secteur de la pêche, la société SQLI service a réalisé des développements supplémentaires en mettant en œuvre un Smart Box Iot, capteur intelligent pour permettre une automatisation des saisie des données. Elle est en train de développer un système d’information pour le marché de gros (criée électronique…). Ces plateformes seront testées en Sicile et à Bizerte. Elles seront fonctionnelles et mises en ligne au cours du mois de décembre.

Cette collaboration italiano-tunisienne autour de ce projet européen Blockchain Mare Nostrum est vraiment un succès. Un grand pas a été fait vers une pêche durable (économie circulaire) et vers la digitalisation de la filière de la pêche.

La Sicile et la Tunisie se positionnent désormais parmi les rares et premiers pays à mettre en place concrètement une traçabilité basée sur la technologie Blockchain.

Le projet va renforcer au niveau international l’image de marque des équipes de recherche et d’innovation de Sicile et de Tunisie. Avec la participation de l’ensemble des partenaires, SQLI Services a prévu de faire 2 publications scientifiques sur l’usage concret de la blockchain dans la traçabilité de produits de la pêche.

Le projet a d’ores et déjà permis de renforcer la collaboration et le transfert d’expériences et de compétences entre les partenaires siciliens/italiens et les partenaires tunisiens. Des partenaires ont décidé d’investir sur leurs fonds propres pour continuer et exploiter les résultats.

Cette expérience de digitalisation de la traçabilité, du marché de gros et de la commercialisation /exportation, pourrait être généralisée pour tous produits agricoles de Sicile et de Tunisie.

A l’évidence, la durabilité (empreinte Co2, économie circulaire..) et la digitalisation (commerce, supply chain…) deviennent un levier de compétence et de différenciation pour les sociétés qui exportent et qui doivent faire face à la concurrence mondiale.

Communiqué.