Tunisie : le déficit commercial énergétique baisse de 2% à fin septembre 2023

Le déficit de la balance commerciale énergétique s’est réduit de 2% (en tenant compte des redevances d’exportation du gaz algérien) pour atteindre 6,928 millions de dinars (MDT) à fin septembre 2023.

C’est ce qu’indique le rapport mensuel d’évolution énergétique pour septembre 2023 publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines.

Les exportations de produits énergétiques ont chuté de 33% en valeur, tandis que les importations ont chuté de 13% en valeur.

L’Observatoire souligne que les échanges dans le secteur de l’énergie sont très sensibles à trois facteurs : les quantités échangées, le taux de change dollar/dinar ($/TND) et le prix du pétrole brut Brent, la qualité de référence sur laquelle reposent les prix des produits importés et le pétrole brut et les produits pétroliers exportés sont indexés.

En septembre 2023, les prix du pétrole brut Brent étaient supérieurs de 4 $/b à ceux de septembre 2022 et de 86 $/b à ceux d’août 2023.

A noter que le baril est une mesure américaine de capacité valant environ 158,98 litres.

Au cours de la même période, le dinar tunisien s’est déprécié par rapport au dollar américain, principale monnaie d’échange des produits énergétiques, de 1% entre fin septembre 2022 et fin septembre 2023.