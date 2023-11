Climathon Tunis : l’innovation au service d’un avenir durable

El Space Social Innovation Hub et Frederich Ebert Stiftung lancent le premier Climathon Tunis, un événement qui réunira, les 18 et 19 novembre 2023 à Sidi Bou Said, des esprits novateurs et créatifs dans une mission commune de lutte contre le changement climatique.

Ce sera un forum de collaboration intense, d’innovation et de partage d’idées pour trouver des solutions pratiques aux défis environnementaux.

Le Climathon Tunis offrira aux participants l’opportunité de travailler ensemble, au cours de sessions interactives, ateliers et échanges animés par des experts tunisiens et étrangers, autour de cette cause d’importance capitale et dont l’urgence pour la survie sur terre de confirme jour après jour.

Il s’agit d’imaginer, d’inventer et de produire des solutions novatrices et évolutives pour réduire les émissions de carbone, promouvoir l’énergie durable et relever les différents défis environnementaux pour les hommes, la faune et la flore. Les équipes gagnantes auront l’opportunité de voir leurs solutions reconnues et de les développer avec des organisations de premier plan ainsi que des investisseurs potentiels.