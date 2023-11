Le projet JesMed pour la promotion de l’élevage ovin en Tunisie

La réunion de clôture du projet JesMed (Jesr Méditerranéen), prévu du 20 au 22 novembre 2023 à l’Institut national agronomique de Tunisie (Inat) et sur les sites de production, sera l’occasion de célébrer les accomplissements remarquables de cette initiative collaborative tuniso-italienne et de démontrer que la coopération internationale peut avoir un impact significatif sur l’amélioration et la promotion de l’industrie de l’élevage ovin.

Par Dr Asma Mami Maazoun *

L’agriculture, et plus particulièrement l’élevage ovin, joue un rôle crucial dans l’économie de nombreux pays. En Tunisie et en Italie, l’élevage ovin, en particulier le Noir de Thibar (NT) pour la Tunisie, revêt une importance particulière. Cependant, des défis subsistent pour assurer la qualité et la durabilité de ce secteur. C’est dans ce contexte que le projet JesMed a été lancé, avec pour mission de soutenir l’entrepreneuriat dans la filière de l’élevage ovin en Tunisie et en Italie.

L’objectif principal du projet JesMed est d’améliorer et de valoriser la qualité de la viande ovine, en mettant particulièrement l’accent sur la race Noir de Thibar (NT).

Le projet vise à capitaliser sur l’expérience des partenaires en matière de valorisation de ressources alimentaires alternatives, d’évaluation des caractéristiques nutritionnelles et sensorielles des produits, de mise en place de systèmes de traçabilité, de certification et de contrôle des produits labellisés, ainsi que de communication et d’organisation de filière.

La création d’une marque de qualité pour la viande ovine, en particulier la race Noir de Thibar, est cruciale pour renforcer la confiance des consommateurs et assurer la pérennité de cette filière.

Le projet JesMed a donc travaillé intensivement pour rassembler l’expertise nécessaire à la création d’un signe de qualité, mettant en avant les caractéristiques spécifiques de la viande ovine NT.

Partage d’expériences et de connaissances

La force du projet JesMed réside dans la collaboration entre les partenaires Tunisiens et Siciliens. Les partenaires ont apporté leur propre expertise en matière de systèmes de production, des caractéristiques de la viande ovine NT, de certification, et de l’organisation des filières. Ce partage d’expériences permet d’échanger des méthodes de production, d’intégrer le savoir-faire des éleveurs et des intervenants dans la filière ovine, et de créer des synergies positives.

La qualité des partenaires du projet JesMed représentant les domaines de la recherche (Inat, Université de Catania, Issbat), l’administration (DGPA), l’interprofession (GivLait), le développement local durable (GalEloro) et la certification et contrôle (Corfilac) permet une complémentarité et une synergie qui ont contribué à la réussite du projet.

Des liens ont été noués entre des opérateurs Tunisiens et Siciliens de la filière ovine pour une coopération durable entre les deux parties.

Vers la promotion de l’écotourisme

Le projet JesMed va au-delà de l’amélioration de la qualité de la viande ovine NT. Il vise également à promouvoir l’écotourisme, mettant en valeur les zones rurales où l’élevage ovin est pratiqué, en particulier celui du Noir de Thibar. Cette approche offre des opportunités économiques aux communautés locales et contribue à la préservation de l’environnement.

Le succès du projet JesMed repose en grande partie sur la solide base établie par le protocole d’accord de partenariat, ainsi que sur l’approbation de la stratégie de développement local participatif Noire de Thibar 2030. L’approbation de cette stratégie a été un moment clé, marquant la reconnaissance formelle de l’importance de la race ovine Noir de Thibar dans le développement économique et social. Cette stratégie vise l’organisation de la filière ovine NT et offre un cadre directeur pour les initiatives liées à l’élevage ovin, mettant en avant la viande ovine NT comme une composante essentielle de l’identité locale et du potentiel de développement durable. La création d’une société mutuelle de services agricoles (SMSA) dédiée principalement à la gestion des différentes étapes de production d’une viande NT labellisée constitue une réalisation majeure du projet JesMed.

Le rôle du partenariat dans le succès du projet JesMed ne saurait être sous-estimé. Sous la direction de l’Inat, ce partenariat a permis de rassembler des compétences variées, allant de la recherche universitaire à l’expertise technique, en passant par l’administration publique et les acteurs de terrain. Grâce à cette collaboration étroite, le projet a pu bénéficier des meilleures pratiques et des connaissances spécifiques de chaque partenaire, créant ainsi un environnement propice à l’innovation et à la réalisation des objectifs du projet.

Coopération internationale pour relever les défis agricoles

Le partage de compétences, de ressources, et de bonnes pratiques a renforcé la qualité des résultats obtenus, faisant de JesMed un modèle de coopération internationale fructueuse dans le domaine de l’élevage ovin. Ce partenariat démontre que la collaboration entre institutions publiques, universitaires, et acteurs de terrain est essentielle pour relever les défis complexes auxquels est confrontée l’industrie de l’élevage ovin.

Le professeur Taha Najjar, en qualité de coordinateur du projet JesMed à l’Inat, a souligné l’importance de la coopération internationale et du partenariat pour renforcer l’industrie de l’élevage ovin. Il a mis en avant les réalisations significatives du projet, notamment la création d’une marque de qualité pour la viande ovine NT.

Le Pr. Najjar a déclaré que JesMed est un exemple de réussite dans le domaine de la coopération transfrontalière et qu’il représente une étape cruciale pour le développement de l’industrie de l’élevage ovin, mettant en lumière l’importance de la collaboration internationale pour relever les défis agricoles et assurer un avenir prometteur pour les éleveurs et les communautés locales.

Le projet JesMed représente une avancée significative dans l’amélioration de la qualité et de la durabilité de l’industrie de l’élevage ovin. Grâce à une collaboration fructueuse entre les partenaires, ce projet a permis de créer une marque de qualité pour la viande ovine NT, de promouvoir l’écotourisme, de renforcer la coordination au sein de la filière, et de partager des connaissances précieuses.

* Chercheure à l’Institut national agronomique de Tunisie.