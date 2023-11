Marathon Comar 2023 J-15 : une aventure couronnée de succès  

La 36e édition du Marathon Comar se tiendra le 3 décembre 2023, à Tunis. Les quelques 7000 coureurs attendus apprécieront le nouveau parcours qui joindra la capitale à sa banlieue en contournant le lac de Tunis avec ses beaux paysages aquatiques. (Conférence de presse de la 36e édition du Marathon Comar, vendredi 17 novembre 2023, à l’hôtel Majestic, à Tunis).

Ce grand événement sportif, doublé d’une fête populaire, est organisé par les Assurances Comar depuis 38 ans. Ce qui en fait l’un des événements sportifs les plus anciens, les plus populaires et les plus grandioses organisés avec une régularité de métronome dans la capitale tunisienne.

Lotfi Belhaj Kacem, directeur général de la Comar, rappelle les débuts du Marathon Comar aux plus jeunes qui n’ont pas assisté à ses débuts. C’était en 1986. «La course à pied était un sport d’élite pratiqué dans les stades d’athlétisme et n’était pas encore une discipline populaire en Tunisie. Il n’y avait pas encore les parcours de santé où les marathoniens de dimanche trottent pour garder la forme. C’était donc vraiment une nouveauté, sauf pour les rares accros de la discipline qui suivaient l’actualité des grands marathons internationaux», raconte-t-il. Il enchaîne : «Parmi ces accros, il y a avait un employé des Assurances Comar qui a soufflé l’idée d’organiser un Marathon à Tunis au directeur général adjoint de l’époque, Rachid Ben Jemia, un homme de communication et de marketing, qui en a vite saisi l’intérêt. Il a constitué une petite équipe, qui n’avait ni savoir-faire ni expérience en la matière, mais qui a retroussé les manches pour organiser la première édition, qui eut lieu le 15 octobre 1986. Depuis le Marathon Comar s’est tenu régulièrement sans discontinuer et n’a été annulé que durant les deux années de la pandémie de Covid-19».

Il a fallu, bien entendu, s’informer sur conditions d’organisation d’un événement de cette ampleur, mettre le paquet sur les plans humain, financier et logistique et assurer la contribution de toutes les parties prenantes qui ont accompagné le Marathon depuis 38 ans et beaucoup apporté à sa réussite, à son rayonnement et à sa notoriété, à savoir la Fédération tunisienne d’athlétisme, la Municipalité de Tunis, et les ministères de l’Intérieur, du Sport, du Tourisme et de la Culture. Et tous les autres partenaires techniques, aux plans national et international, qui ont également été mis à contribution au fur et à mesure de l’évolution de l’événement pour le doter des labels nécessaires à son inscription dans le calendrier des grands marathons à travers le monde.

Il ne faut pas oublier dans ce contexte l’apport des grands champions d’athlétisme qui ont soutenu cette manifestation dès sa création et y ont apporté, en plus de leur soutien, la «caution sportive» qui en a fait, au fil des ans, un rendez-vous sportif de haut niveau et une rampe de lancement pour les futurs champions. On n’en citera ici que les deux champions olympiques tunisiens d’athlétisme : Mohamed Gammoudi et Habiba Ghribi, qui ont souvent rehaussé de leur présence la course, encourageant les jeunes coureurs et les poussant à donner le meilleur d’eux-mêmes pour espérer figurer un jour parmi les meilleurs.

Aujourd’hui, le Marathon Comar est enregistré sur le calendrier national géré par la Fédération tunisienne d’athlétisme (FTA) et le calendrier international de la Fédération internationale d’athlétisme géré par World Athletics, dont il a également obtenu le label en 2019. En plus de celui de l’Association internationale des marathons internationaux (AIMS). Bref, il court désormais dans la cour des grands.

I. B.