Le 36e Marathon Comar J-16 : Le plus grand événement sportif en Tunisie

Le directeur général des Assurances Comar, Lotfi Belhaj Kacem, a donné une conférence de presse, ce vendredi 17 novembre 2023, pour présenter les grandes lignes et les innovations de la 36e édition du Marathon Comar, qui se tiendra le 3 décembre prochain à Tunis.

M. Belhaj Kacem, qui était entouré des autres membres du comité directeur de cet événement à la fois sportif, populaire et touristique, notamment des cadres des Assurances Comar et des Assurances Hayett, ainsi que des responsables du ministère de l’Intérieur, de la Fédération tunisienne d’athlétisme, de l’association Tounes Clean Up et autres partenaires, a souligné le Marathon Comar, qui a vu le jour il y a 38 ans, est l’un des plus anciens événement sportif en Tunisie. Il est également le plus important, si l’on considère le nombre de participants qui s’est élevé, lors de la précédente édition, à 1653 dont 405 étrangers issus de 23 pays.

S’il y a eu 36 éditions en 38 ans, c’est parce que l’événement n’a pas eu lieu lors des deux années marquées par la pandémie de Covid-19.

«Pour la prochaine édition, et compte tenu du nombre de candidats enregistrés à ce jour, on peut tabler raisonnablement sur 7000 participants dont 1200 étrangers issus de 30 pays», a expliqué Belhaj Kacem, qui a souligné la popularité grandissante de cet événement sportif doublé d’une fête populaire qui suscite un grand engouement en Tunisie et à l’étranger et qui est devenu un rendez-vous incontournable pour les coureurs professionnels et les amateurs de course à pied. D’autant que, comme le rappelle encore le directeur général des Assurances Comar, le Marathon Comar est le seul événement du genre en Tunisie labélisé par la Fédération internationale d’athlétisme (World Athletics) et inscrit au calendrier International de l’Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) qui compte plus de 400 organisations de course à travers le monde. Il est aussi homologué par la Fédération tunisienne d’Athlétisme et compte dans le championnat de Tunisie de course à pied.

Imed Bahri