Marathon Comar 2023 J-13 : courir l’esprit tranquille

Les préparatifs pour la tenue de la 36

édition du Marathon Comar vont bon train sur tous les fronts : organisationnel, communicationnel, logistique, technique et sportif. Ainsi que sur le front de la sécurité, afin de permettre aux 7000 coureurs attendus par le comité d’organisation de courir dans les meilleures conditions possibles, qu’il s’agisse de professionnels ou d’amateurs.

L’aspect sécuritaire comprend deux volets : la sécurité sur la voie publique qui est assurée par le ministère de l’Intérieur, partenaire majeur de l’événement et l’un des garants de sa réussite, qui déploie ses équipes sur tout le parcours suivi par les coureurs.

Ce parcours rapide, plat, roulant et fermé à la circulation, emprunte les grandes avenues de la capitale et de ses environs jusqu’à Carthage en traversant des zones habituellement très circulante, comme les Berges du Lac, mais qui, le jour J., vont être dédiées aux coureurs.

Les agents, qui seront déployés tout au long du parcours et dans les principaux croisements, veilleront au grain pour que tout se déroule comme sur du papier à musique, tout en veillant aussi à ce que leur présence soit la plus discrète et la plus efficace possible.

Lors de la conférence de presse de présentation de l’événement, vendredi 17 novembre 2023, colonel-major de la police. Sofiene. Zaag, représentant le ministère de l’Intérieur, a indiqué que le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, veille en personne sur la réussite de cet événement, qui est une vitrine de ce que la Tunisie et sa capitale peuvent offrir aux habitants et aux visiteurs en termes de sécurité, de sérénité, de qualité de vie et de vivre-ensemble.

L’autre volet sécuritaire concerne la santé des participants tout au long du parcours. Et là aussi, rien n’est laissé au hasard. Le comité d’organisation a, dès les premières éditions, accordé un intérêt particulier à cet aspect.

Les Assurances Comar faisant partie d’un groupe qui comprend aussi Amen Santé, le principal opérateur de cliniques en Tunisie, c’est tout naturellement donc que le Marathon Comar a compté sur le savoir-faire des médecins et auxiliaires médicaux de la maison, qui ont également reçu des formations spécifiques pour veiller à la santé des coureurs et agir, le cas échéant, avec la célérité, l’efficacité et la technicité nécessaires.

C’est ainsi que, le jour J, des tentes médicales seront disposés tout au long du parcours, au d’une tente tous les 5 kilomètres, soit 9 tentes en tout, dont une au départ et une à l’arrivée. Chaque tente sera dotée de l’équipement et du personnel médical nécessaires, soit au total 30 médecins, plusieurs kinés et des infirmiers. Cela sans compter les 4 ambulances médicalisées qui seront prêtes à faire face à toute urgence.

Le but de cette débauche de moyens logistiques et humains est de faire face à tout impondérable et de parer à tout imprévu pour que les coureurs s’adonnent à leur plaisir l’esprit tranquille.

I. B.