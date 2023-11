Marathon Comar 2023 J-14 : les meneurs d’allure  

Un marathon ne s’improvise pas. C’est une grosse machine qui met en branle des équipes, des moyens financiers, humains et logistiques, et toute une organisation en amont et en aval de l’événement sportif et populaire proprement dit. C’est le cas, on l’imagine du Marathon Comar de Tunis-Carthage.

Cette compétition sportive de haut niveau, inscrite dans les calendriers sportifs nationaux et internationaux, est organisée depuis près de quatre décennies par les Assurances Comar. Sa 36e édition se tiendra le 3 décembre 2023. Mais le comité d’organisation en a lancé les préparatifs dès la fin de la 35e édition il y a bientôt un an. Car il s’agit d’évaluer ce qui a été fait, en tenant compte des observations, des griefs et des conseils des partenaires, des participants et des observateurs, et, ce faisant, d’arrêter un certain nombre de correctifs nécessaires à apporter dans les meilleurs délais. Cela se fait, nécessairement, avec toutes les parties-prenantes coorganisatrices, tout aussi volontaires et impliquées les unes que les autres pour la réussite de l’événement.

On parle bien sûr des partenaires institutionnels et techniques, mais aussi des sponsors, des médias et, surtout, des athlètes de haut niveau et des amateurs de course à pied, qui sont les principaux acteurs de l’événement dont la fidélité et le dévouement sont les premières conditions de sa réussite et de son rayonnement.

La course à pied est un plaisir. Elle est aussi une science, qui a ses savants.

Aussi faut-il maintenir la flamme de la passion pour le Marathon Comar, en gardant le contact avec eux, en les informant suffisamment à l’avance de toute nouvelle mesure ou innovation, qu’il s’agisse des conditions de participation ou du parcours, lequel reste un élément central auquel les organisateurs accordent une importance particulière, car une course à pied est d’autant plus agréable qu’elle se passe dans un décor plaisant et que les coureurs traversent des paysages assez beaux et attractifs pour qu’on en garde de beaux souvenirs.

C’est dans le cadre de ces préparatifs que le comité d’organisation a organisé, dimanche 12 novembre courant, soit trois semaines avant la date de la compétition, une course de préparation des meneurs d’allure de la 36e édition du Marathon Comar de Tunis-Carthage.

Ces meneurs d’allure sont des sortes d’éclaireurs. Leur mission consiste à guider les coureurs avec une cadence précise, les aidant à maintenir un rythme optimal du départ jusqu’à la ligne d’arrivée.

Il s’agit aussi de faire découvrir, par la même occasion, les nouveautés du parcours, ses attractions et ses exigences en termes de technique de course.

Il s’agit enfin, comme écrit plus haut, de maintenir la flamme de la passion pour la course.

I. B.