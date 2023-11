Marathon Comar 2023 J-9 : le sport pour tous

Lorsque le Marathon Comar a été créé en 1986, la course à pied était certes une discipline prisée en Tunisie, qui comptait un champion olympique de renom, Mohamed Gammoudi, et de nombreux coureurs de fond ou de cross country qui brillent dans les compétitions régionales, continentales et internationales, mais le marathon en tant que tel était une pratique méconnue du grand public.

A l’époque, la course à pied était peu pratiquée par le commun des citoyens. Elle était considérée comme une pratique d’athlète accomplis gérée par la Fédération tunisienne d’athlétisme (FTA), et peu de coureurs du dimanche se voyaient capables de passer à un cap supérieur en s’engageant, eux aussi, dans des compétitions exigeantes en termes de forme physique, d’endurance mentale et de débauche d’énergie comme le marathon.

Aussi, lorsque le 1er Marathon Comar a été organisé à Tunis, peu de gens lui donnaient une chance de réussir à attirer la foule et il a fallu la foi, la volonté et l’abnégation d’un groupe de pionniers qui y ont cru et ont tenu bon contre vents et marées pour qu’au fil des ans, cette course devienne plus qu’une simple compétition de spécialistes : un événement majeur pour les coureurs professionnels et amateurs et une fête populaire attirant les foules.

Mieux encore, le Marathon Comar a largement contribué à «démocratiser» pour ainsi dire la course à pied qui est devenue aujourd’hui une pratique populaire à laquelle s’adonnent, en plus des spécialistes de la discipline de plus en plus nombreux chaque année, mais aussi de simples citoyens soucieux de maintenir au top leur forme physique et de joindre l’utile à l’agréable, car, outre l’entretien de la santé physique et mentale, la course à pied permet, surtout quand elle est pratiquée en groupe et dans la nature, de découvrir des coins, d’apprécier des lieux et d’admirer des paysages inédits et d’une beauté secrète autrement inaccessible.

On ne compte plus aujourd’hui les courses organisées ça et là, tout au long de l’année, sur tout le territoire de la Tunisie.

Et si l’on veut parler d’effet d’entraînement, le Marathon Comar a joué un rôle central dans cet engouement pour la trotte qui a gagné, au fil des ans, des pans entiers de la population, jeunes et moins jeunes, femmes et hommes, ouvriers et cadres, brefs les Tunisiens lambdas qui ont commencé à s’organiser en clubs pour s’adonner à leur hobby. Ces clubs ont d’ailleurs essaimé partout dans le pays et on ne compte plus aujourd’hui les courses organisées ça et là, tout au long de l’année, du nord au sud, en bord de mer, dans les grandes villes, les chemins de randonnées et même les zones oasiennes et désertiques du sud. Et là, on peut dire que les responsables des Assurances Comar et leurs partenaires ont réussi à atteindre l’un des principaux objectifs ayant présidé à la création du Marathon Comar de Tunis-Carthage, qui se tiendra cette année le 3 décembre 2023, à savoir «promouvoir le sport pour tous en tant que discipline de vie afin de combattre les méfaits du sédentarisme et préserver la santé». Et ce n’est pas un hasard si l’événement compte parmi ses partenaires la Fédération tunisienne du sport pour tous qui compte des clubs partout dans la république. ce n’est pas un hasard non plus si les Assurances Comar prennent en charge la participation des coureurs des associations d’athlétisme tunisiennes afin de leur permettre se se mesurer aux coureurs d’élites internationaux.

I. B.