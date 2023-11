Marathon Comar 2023 J-10 : Tous au village !

La 36e édition du Marathon Comar de Tunis-Carthage se tiendra le dimanche 3 décembre 2023. Mais le rassemblement et la fête commenceront bien avant avec le Village Marathon, qui aura lieu du vendredi 1er au dimanche 3, jour de la course, sur le terre-plein central de l’avenue Habib Bourguiba, en face du siège des Assurances Comar.

Les préparatifs, qui ont commencé dès la fin de la 35e édition, il y a un an, se sont accélérés au cours des dernières semaines, et la machine, déjà bien rodé, est en marche.

L’équipe organisatrice, telle une ruche, mobilise quelque 280 personnes, entre employés des Assurances Comar ayant acquis l’expérience et le savoir-faire nécessaires pour l’organisation d’un tel événement, mais aussi les partenaires techniques, institutionnels, médiatiques et autres.

Le Village Marathon est un rendez-vous très important pour les participants qui se seraient déjà inscrits sur le site dédié du Marathon Comar, au siège de la société à l’avenue Habib Bourguiba ou auprès des quatre magasins Décathlon (La Marsa, Tunis City, Azur City et Mall of Sousse), l’un des principaux sponsors de l’événement.

Ce sera l’occasion pour s’informer sur les détails de l’organisation auprès des responsables, de se retrouver entre habitués et nouveaux, et de s’imprégner de l’esprit de la fête.

Cette sorte de mise en bouche, d’entrée en matière ou de mise en train mentale est nécessaire pour entrer de plain-pied dans la course.

Au programme du Village Marathon : des stands d’exposition dédiés aux thématiques liées à la course (sport, santé, environnement, tourisme, culture et autres…), des animations et des jeux ouverts au grand public, y compris, bien sûr, les enfants pour les familiariser avec l’événement.

On prévoit aussi des séances de coaching pour la préparation des coureurs à la compétition qui les attend. Ces séances seront assurées par des entraîneurs, des coureurs et des éducateurs physiques chevronnés.

Pendant ces deux jours d’information, d’échange et de partage conviviaux, les différents partenaires œuvrant dans les domaines du sport et de l’environnement communiqueront sur leurs activités, car le Marathon Comar est une vitrine pour les associations sportives, entreprises spécialisées dans les équipements sportifs et autres acteurs du sport, de la santé et de l’environnement.

Last but not least, les participants pourront retirer, auprès du stand dédié, le dossard qu’ils porteront le jour J (le samedi 2 décembre de 14h à 18h) et le public assister aux diverses animations, musicales et autres, et jeux destinés aux petits et aux grands.

