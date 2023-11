Tunisie : formation d’agents de paiement pour le Nord-Ouest

Le projet de développement des réseaux d’agents de paiement dans le Nord-Ouest tunisien a bénéficié à une centaine de professionnels, qui ont été formés au processus de recrutement des clients, à la politique commerciale, à la gestion financière et à la gestion de trésorerie.

C’est ce qu’a indiqué le président du Conseil Bancaire et Financier (CBF), Néji Ghandri (photo), lors de la cérémonie de clôture tenue vendredi 24 novembre 2023.

Lancé en juin dernier à l’initiative de la CBF en partenariat avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), ce projet a permis de sensibiliser 4 000 personnes à l’utilisation des services financiers numériques à travers une campagne de street marketing. L’objectif est d’accroître l’accès aux services financiers formels et d’assurer l’inclusion financière des personnes à faible revenu dans les zones rurales et périurbaines du nord-ouest de la Tunisie.

Le projet, qui cible Jendouba, Bizerte et Béja, vise à développer le réseau des agents payeurs conformément à la réglementation tunisienne, notamment la circulaire n°2018-16 portant règles régissant l’activité et le fonctionnement des établissements de paiement.

Le président de la CBF a déclaré que la professionnalisation des agents de paiement est cruciale pour développer les réseaux de distribution des établissements de paiement et améliorer l’accès des clients aux systèmes financiers.

Ce projet a également contribué à l’assistance technique aux établissements de paiement et au développement de l’écosystème de paiement.

«À court terme (2023), le projet vise à générer un impact significatif et quantifiable», a déclaré Fethi Mannai, directeur du paiement numérique et de la cybersécurité de la CBF. «A moyen terme (2030), il vise à accroître le recours aux services financiers formels, à augmenter les revenus des petits commerçants grâce au développement de nouveaux moyens de paiement et à encourager le décaissement», a-t-il ajouté.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale d’inclusion financière et de décaissement mise en œuvre par le CBF et financée par la GIZ dans le cadre de son projet «Inclusion financière en Tunisie – Promouvoir la finance numérique».

D’après Tap.