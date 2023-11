Wadie Jary visé par un nouveau mandat de dépôt

Le président de la Fédération tunisienne de football (FTT) Wadie Jary a fait l’objet, ce mardi 28 novembre 2023, d’un deuxième mandat de dépôt.

C’est ce qu’affirme Mosaïque FM citant une source proche de dossier, en précisant que ce mandat de dépôt émis par le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Tunis concerne une affaire relative à la malversation

Rappelons qu’un premier mandat de dépôt a été émis contre Wadie Jary suite à une plainte déposée par le ministère des Sports et de la Jeunesse dans le cadre d’une une affaire de contrat signé en sa qualité de président de la FTF en 2020 avec le directeur technique national Sghaïer Zouita.

Pour la FTF ledit contrat a été conclu entre la Fédération et l’ancien directeur technique «conformément aux mêmes procédures et dispositions que les autres contrats signés par les anciens directeurs techniques, durant plus de vingt ans par les différents bureaux fédéraux qui se sont succédé et qui ont été approuvés par le ministère de la Jeunesse et des Sports».

Y. N.