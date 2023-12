Tunisie : poursuite du temps pluvieux

Le temps pluvieux va se poursuivre ce dimanche sur tout le territoire de la Tunisie au grand bonheur des agriculteurs qui appréhendaient jusque-là une quatrième année consécutive de sécheresse.

Selon l’Institut national de la météorologie (INM), les régions du nord, de l’est, du centre et du sud de la Tunisie seront couvertes de nuages ce dimanche 17 décembre 2023, ​​et des pluies éparses et temporairement orageuses sont attendues.

Un vent fort soufflera du nord à une vitesse de 30 à 50 km/h et pouvant atteindre 70 km/h en tempête, près des côtes et modéré à 20 à 30 km/h ailleurs.

Les températures nocturnes, varieront entre 5 et 8°C dans les hauteurs et entre 9 et 12°C dans le reste des régions.