Tunisie : le théâtre pour enfants au Festival Neapolis de Nabeul

La 36e édition du Festival international des enfants de Neapolis se déroule du 17 au 24 décembre 2023 à Nabeul. Elle est dédiée à «l’enfant palestinien», victime depuis le 7 octobre dernier des bombardements de l’armée israélienne.

Le but de ce festival, devenu un classique pour les opérateurs culturels qui s’occupent de l’enfance pour en Tunisie, est de créer des occasions d’échange entre artistes, animateurs et public, adultes et enfants, afin de transmettre des valeurs positives aux nouvelles générations de manière ludique et propice à l’apprentissage.

La programmation riche et variée comprend des dizaines de spectacles et ateliers de compagnies de théâtre de 12 pays qui seront donnés principalement à Nabeul mais aussi à Tunis et Sfax.

«L’enfant palestinien» sera au centre de cette édition sous le slogan «Sauvez la Terre».

Grâce au soutien de l’Institut culturel italien de Tunis et de l’ambassade d’Espagne en Tunisie, la compagnie Neamera Teatro présentera son spectacle de masques réversibles ‘‘Mr&Mrs Kraft’’ et dirigera l’atelier sur la théâtralité du carton.