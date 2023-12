La promotion des produits du terroir en Tunisie

Au fil des années, le projet Pampat a tissé des liens solides avec des enseignes prestigieuses, pour mettre en avant les produits phares des différentes filières sur lesquels il intervient dans sa démarche de promotion des produits de terroir.

Le projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et du terroir (Pampat) mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi) et financé par la Suisse a toujours misé sur une communication inclusive, déployant une stratégie diversifiée pour sensibiliser efficacement consommateurs et professionnels aux produits du terroir.

À travers une présence active sur les différents réseaux de communication, le projet a œuvré à travers différents partenariats à renforcer la notoriété des produits du terroir en sensibilisant un large public de professionnels et de consommateurs à la diversité, à la spécificité ainsi qu’à la qualité des produits locaux.

Favoriser la commercialisation

Au fil des années, le projet a tissé des liens solides avec des enseignes prestigieuses, pour mettre en avant les produits phares des différentes filières sur lesquels il intervient valorisant ainsi notamment le jus de grenade, la large gamme de dérivés de dattes ainsi que les tomates séchées et les figues de barbarie.

Cette collaboration spécifique a non seulement permis d’accroître la visibilité de ces produits mais a également garanti leur disponibilité auprès des consommateurs, favorisant ainsi l’expansion de leur commercialisation dans les circuits de distribution.

La promotion des produits du terroir a bénéficié de la mise en avant par des chefs de renom à l’occasion de plusieurs événements organisés dans des hôtels ou des chaînes de restaurants, démontrant l’utilisation de ces produits dans des créations culinaires exceptionnelles. Ces témoignages ont renforcé la réputation des produits, inspirant d’autres professionnels de la gastronomie à les intégrer dans leurs menus.

Des concours gastronomiques, des workshops, des master-class, ainsi que des rencontres ont été organisés, sollicitant à chaque fois l’appui de différents groupes d’influenceurs culinaires, des écoles spécialisées dans la formation aux métiers du tourisme pour mettre en relation tous les professionnels des métiers de la bouche. Cette communauté a favorisé une collaboration accrue et une meilleure compréhension des produits du terroir, facilitant ainsi la création de réseaux professionnels.

Au-delà des actions de communication, le projet Pampat a activement organisé la participation des producteurs à des salons et des expo-ventes pour mettre en avant une offre de plus en plus riche et diversifiée tout en sollicitant l’appui des spécialistes de la communication pour assurer la couverture médiatique des événements. Ces collaborations ont permis d’ouvrir de nouvelles opportunités, allant jusqu’à étendre la portée des produits locaux à l’étranger.

Créativité et persévérance

La contribution du projet Pampat aux différents axes sélectionnés est inestimable. L’engagement, la créativité des collaborateurs et la persévérance dans les actions menées avec différents partenaires ont sensibilisé le grand public et les professionnels aux trésors culinaires de la Tunisie. Ce travail de fond mené en étroite collaboration avec d’une part les producteurs et d’autre part les institutions partenaires du projet au niveau des ministères de l’Agriculture et de l’Industrie qui jouent un rôle fédérateur a été à l’origine du renforcement du positionnement des produits du terroir aussi bien sur les marchés nationaux qu’internationaux, favorisant la valorisation de la gastronomie tunisienne et de ses produits de qualité exceptionnelle.

