Pour la 5e année consécutive, Ooredoo élu «Service client de l’Année 2024» en Tunisie

Ooredoo Tunisie remporte pour la cinquième année consécutive le prestigieux prix «Service client de l’Année 2024» dans son secteur, soulignant ainsi son engagement constant à placer la satisfaction client au cœur de ses préoccupations.

Cette remarquable distinction témoigne de l’engagement continu d’Ooredoo à offrir une excellence de service inégalée. Elle confirme la position de l’opérateur en tant que leader d’une prestation de service exceptionnelle, grâce à une stratégie centrée sur les clients plaçant leur satisfaction au premier plan.

Dans ce cadre, Mansoor Rashid Al-Khater, Ceo de Ooredoo Tunisie, a déclaré : «Recevoir le prix ‘Service de l’Année 2024’ pour la cinquième année consécutive est un témoignage du dévouement de notre équipe et de notre engagement inébranlable envers nos clients. Cette nouvelle reconnaissance nous motive encore plus à innover continuellement et à dépasser les attentes.»

Ooredoo Tunisie a toujours mis en œuvre des stratégies centrées sur le client, exploitant une technologie de pointe afin d’améliorer la qualité de ses services et mettant la satisfaction de la clientèle à la tête de ses priorités.

Cette distinction confirme l’engagement inlassable d’Ooredoo Tunisie pour l’excellence et sa volonté d’offrir des services inégalés, afin d’atteindre de plus grandes réalisations dans les années à venir.

Communiqué.